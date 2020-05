La réouverture des usines se fera le 18 mai chez General Motors

General Motors (GM) a annoncé qu’elle comptait rouvrir ses usines d’assemblage aux États-Unis et au Canada le 18 mai. L’information a été communiquée aux membres du syndicat mardi alors que l’annonce officielle a été effectuée hier.

« GM prévoit d’y aller avec une approche limitée, graduelle et spécifique à chaque site pour un retour au travail dans plusieurs de ses usines de fabrication nord-américaines. Nous visons le lundi 18 mai et nous collaborons avec les gouvernements des États et les partenaires syndicaux. Nous sommes convaincus que nous avons une approche qui nous permet de passer à la phase suivante avec la sécurité comme priorité ».

- Mémo de General Motors