Un moteur Nissan pour le prochain Mitsubishi Outlander ?

L’actuelle génération du Mitsubishi Outlander arrive à la fin de son cycle de vie. Le modèle que l’on connaît est proposé sous la même forme depuis 2014, mais dans les faits, plusieurs de ses composantes sont plus vieilles que cela. Dire qu’il est temps de passer à autre chose dans son cas est un euphémisme.

Heureusement, on ne devrait pas avoir à patienter trop longtemps pour voir apparaître la prochaine mouture du produit. Depuis septembre dernier, il a été aperçu à l’essai à plusieurs reprises et ses débuts officiels ont été confirmés pour un peu plus tard cette année. Cependant, les informations le concernant demeurent rares à ce stade. Idem pour le style qui lui sera réservé, bien qu’on a une idée de la direction que la firme souhaite prendre ; un simple regard au diminutif RVR suffit pour nous le faire comprendre.

Ce que nous savons, c’est que le prochain Outlander partagera ses assises avec la nouvelle cuvée du Nissan Rogue, aussi attendue un peu plus tard en 2020. Les deux VUS profiteront d’une plateforme développée par l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

Maintenant, allons voir un peu ce que la machine à rumeurs raconte. Selon ce qui court, l’Outlander sera servi par un moteur Nissan, ce qui représenterait une première. Cette information provient du quotidien économique japonais Nikkei, ce qui ajoute du poids à la profondeur de l’alliance entre les deux marques japonaises. On sait que chacune a avantage à profiter d’une réelle stratégie de réduction de coûts lors du développement de nouveaux produits.

L’autre information qui circule, c’est qu’un système hybride rechargeable fera assurément partie de l’équation et que ce dernier serait partagé par Mitsubishi avec Nissan. Le premier modèle à adopter l’approche enfichable serait le Qashqai, rapporte la publication Nikkei.

Si une telle chose se concrétise, le Qashqai sera le premier véhicule Nissan à proposer un groupe motopropulseur hybride rechargeable.