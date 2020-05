Les Top 10 des véhicules des Caraïbes : Îles Turques-et-Caïques

Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Pour les amateurs de bolides de tout genre, ils contribuent à renforcer leur culture automobile, car lorsqu’on sort de l’Amérique du Nord, on découvre des créations dont on ne connaît même pas l’existence.

Vous vous en doutez bien, nous n’allions pas manquer l’occasion de vous ramener quelques clichés de modèles aperçus lors d’une visite dans les Caraïbes effectuées en février. Au menu, deux galeries qui vous présentent des réalités différentes. Dans un premier temps, celle d’une des plus petites îles de Turques-et-Caïques (Turks and Caicos), Grand Turk. Une deuxième galerie suivra sur quelques modèles fascinants aperçus sur les îles de Curaçao et d’Aruba.

1 — Jeep Wrangler

Peu importe où on met le pied sur la planète, on retrouve des Jeep Wrangler. Et partout, l’engouement est le même. Un véhicule aussi planétaire que mythique. Les entreprises de location qui les offrent aux touristes pullulent et ces derniers sont prêts à payer le gros pris pour aller explorer une nouvelle contrée au volant de ce baroudeur.

Remarquez cette édition, pourvue d’un volant à droite. Plusieurs des véhicules de l’île proviennent directement du Japon.

2 — Toyota Carina

La Toyota Carina est une voiture qui a vu le jour en 1970 et dont la carrière a pris fin en 2001. Il est normal que vous ne la connaissiez pas, puisqu’elle n’a jamais été proposée chez nous. Ailleurs, elle a toujours été vue comme une variante à quatre portes de la Celica, modèle avec lequel elle partageait ses assises.

On peut la voir comme une cousine de la Corona, et aussi de la Corolla, dans une moindre mesure. Le modèle photographié a été commercialisé de 1996 à 2001 et représentait la septième et dernière génération.

3 — Nissan Wingroad

La familiale Wingroad est aussi une voiture qu’il nous serait bien difficile de connaître, car elle n’a pas été commercialisée chez nous ni en Europe. Par contre, les Caraïbes figuraient sur la liste de ses destinations à l’exportation, si bien qu’on en retrouve là-bas. L’édition captée sur le vif a été proposée de 1999 à 2005 et elle était pourvue d’un moteur 4-cylindres de 2 litres.

4 — SsangYong Actyon Sport

Chez nous, on identifie l’industrie automobile coréenne à travers les créations de Hyundai et de Kia, mais il ne faudrait pas oublier la plus petite firme SsangYong. Cette dernière est la quatrième en importance en Corée du Sud et depuis 2011, elle est détenue par le fabricant indien Mahindra.

Quant au modèle Actyon, il s’agit d’abord d’un VUS de taille compact, mais une camionnette est proposée.

Fait intéressant ici, la plaque d’immatriculation du véhicule indique qu’il s’agit d’un modèle au service du gouvernement de la place.

5 — Hummer… ou trappe à touristes

Un Hummer miniature ? Une telle chose n’a jamais existé, évidemment. Cependant, une entreprise n’hésite pas à exploiter le nom en promettant des excursions en Hummer. En voyant le bolide déguisé, on ne peut s’empêcher de sourire.

6 — Nissan March

Nous n’aurons connu qu’une seule génération de la Nissan Micra moderne, soit celle que le constructeur japonais nous a proposée de 2015 à 2019, inclusivement (même si des modèles 2019 seront toujours livrables cette année).

Voici à quoi ressemblait la génération précédente au Japon, soit celle proposée entre 2002 et 2010 ailleurs dans le monde.

7 — Mazda Demio

Chez nous, on connaît la Mazda Demio comme la… Mazda2. En fait, avant de devenir une sous-compacte, la proposition prenait la forme d’un petit VUS. La version photographiée appartient à la deuxième génération, commercialisée entre 2002 et 2007. Et, comme vous pouvez le voir, le problème de rouille qu’on a connu avec les produits de la marque au cours de cette période n’épargne pas les modèles qui profitent d’un climat beaucoup plus agréable. Notez que le sel a la capacité de faire des ravages là-bas. Pour protéger sa voiture là-bas, il est souvent nécessaire de faire appliquer un scellant.

8 — Honda Inspire

Le modèle que vous apercevez sur cette photo n’est pas une Honda Accord, mais un modèle nommé Inspire. Il s’agit en fait d’une version japonaise de l’Accord de septième génération.

À travers son histoire, l’Inspire a tantôt été un modèle dérivé d’une Acura, tantôt d’une Honda Accord. Sa production a cessé à la fin de 2012 à l’arrivée de la huitième génération de l’Accord, mais a repris en 2018 avec les débuts de la neuvième.

9 — Toyota Vitz

Depuis ses débuts à la fin des années 90 au Japon, le modèle que l’on a connu sous le nom d’Echo, puis de Yaris chez nous, porte le nom de Vitz au Japon. Au Canada, rappelons-nous qu’il a fait ses débuts en 2003 sous le nom Echo.

10 — Nissan Lafesta

La Nissan Lafesta est un véhicule familial qui a été proposé par Nissan sur les marchés asiatiques de 2004 à 2017. Le nom Festa est tiré de l’italien et représente la fête, les moments en famille, etc. Il est basé sur la plateforme C de Nissan et ses bases ont aussi servi à la Renault Megane, mais aussi au VUS XTrail qu’on a connu chez nous.

Si nous avions photographié un modèle de deuxième génération, vous auriez reconnu ce dernier comme étant la… Mazda5. Oui, Mazda avait fourni le véhicule à son rival Nissan.

11 — Toyota Sprinter

La Toyota Sprinter est une variante de la Toyota Corolla. Uniquement distribuée en Asie, elle s’est toujours voulue une version plus sportive de celle qui demeure aujourd’hui le modèle le plus vendu sur la planète. Pour retrouver ses origines, il faut remonter jusqu’en 1968.

12 — Toyota Ractis

Si les VUS de taille sous-compacte font la loi chez nous depuis quelques années, le format a vu le jour bien avant ailleurs sur la planète. En 2005, Toyota introduisait au Japon une version VUS de la Vitz, notre Yaris. Le modèle a été produit jusqu’à la fin de 2017.

13 — Mazda Demio

Revoici la Mazda Demio, mais cette fois en configuration de voiture sous-compacte. Cette version a fait carrière sous le nom de Mazda2 chez nous.

14 — Toyota Voxy

Terminons notre première tournée des Caraïbes avec le modèle Voxy chez Toyota. En fait, celui-ci est à la base connue sous nom de Noah sur les marchés asiatiques. La version Voxy se veut une variante plus sportive du modèle, une pratique courant au Japon. Une déclinaison plus « luxueuse » nommée Esquire est aussi un membre de cette famille. Cette familiale peut recevoir sept ou huit personnes et il est toujours produit pour les marchés là-bas.