Des pertes de 1,8 milliard USD pour FCA au premier trimestre

Le groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) a enregistré une perte de 1,84 milliard de dollars américains au cours du premier trimestre de l’année. Le tout, vous l’aurez deviné, est attribuable à la pandémie qui a fait fondre les ventes et entraîné la fermeture des usines et des concessionnaires.

Automotive News Canada rapporte que le chiffre d’affaires net de l’entreprise a diminué de 16 % pour atteindre 22,3 milliards de dollars. Le constructeur a déclaré un bénéfice ajusté de 56,3 millions de dollars avant intérêts et impôts, soit une baisse de 95 % par rapport au premier trimestre 2019.

C’est gigantesque !

Quant à eux, les bénéfices nord-américains ont chuté de 48 % à 594 millions de dollars, le tout parce que la production américaine et canadienne s’est arrêtée lors des deux dernières semaines du trimestre. Les revenus nets en Amérique du Nord ont baissé de 9 %, à 15,7 milliards de dollars, et les livraisons locales ont diminué de 16 %.

Les expéditions mondiales ont pour leur part reculé de 21 %, à 818 000, « en raison de la suspension temporaire de la production dans toutes les régions et de la perturbation de la demande mondiale », a déclaré FCA.

« Tout au long de cette adversité sans précédent, la priorité du groupe a été la santé et la sécurité de ses employés et des communautés. La pandémie a eu, et continue d’avoir un impact important sur nos opérations », a déclaré Mike Manley, le chef de la direction de FCA, via un communiqué.

Il y a de l’espoir, toutefois, car au moment d’écrire ces lignes, 90 % des concessionnaires nord-américains de la marque sont ouverts à la vente, qu’elle soit réalisée en concession ou en ligne.

De plus, dans une nouvelle connexe, on apprenait que FCA comptait relancer ses installations le 18 mai prochain, ce qui devrait favoriser l’amorce d’une quelconque relance.