Toyota et Volkswagen repoussent la relance nord-américaine de leurs activités

La production automobile va se remettre tranquillement en marche en Amérique du Nord, mais on sent les constructeurs marcher à tâtons.

Initialement, Toyota devait reprendre ses activités lundi prochain le 4 mai en Amérique du Nord. Le constructeur japonais a décidé de mettre le tout sur pause pour une semaine supplémentaire, si bien que c’est le 11 mai que les usines du géant japonais devraient se remettre à fonctionner. Cette décision, selon le constructeur, a été prise « sur la base d’un examen approfondi avec nos fournisseurs et notre réseau logistique. »

« Toyota a l’intention de reprendre progressivement ses activités de fabrication en conformité avec les directives fédérales en matière de santé et de sécurité, ainsi qu’avec les ordonnances locales et étatiques où se trouvent nos installations, a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué. La santé et la sécurité de nos employés et des parties prenantes restent une priorité absolue et nous avons mis en place de nouveaux protocoles dans toutes nos usines de fabrication nord-américaines pour aider à atténuer la propagation de la COVID-19 ».

Rappelons que Toyota a suspendu la production dans ses usines nord-américaines le 23 mars dernier.

Un porte-parole a déclaré que si certains fournisseurs étaient en mesure de reprendre leurs activités le 4 mai, d’autres seraient au rendez-vous pour la semaine suivante. Toyota prévoit un retour progressif à la normale et elle planifie même plusieurs jours de formation avant que l’assemblage de nouveaux véhicules redémarre.

Volkswagen

De son côté, Volkswagen, qui n’a pas d’usines au Canada, a également décidé mercredi de ne pas relancer sa production le 4 mai, comme prévu initialement.

La firme allemande a suspendu les activités de son usine d’assemblage de Chattanooga, au Tennessee, le 21 mars dernier. Là-bas, on fabrique les VUS Atlas et Atlas Cross Sport, ainsi que la berline Passat. Le constructeur n’a pas avancé une nouvelle date pour la reprise de la production.