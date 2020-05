Les 10 véhicules neufs les moins fiables en 2020

Chaque année, Consumer Reports publie sa liste des véhicules neufs les plus fiables sur le marché. Le magazine américain produit également une liste des véhicules les moins fiables disponibles chez les concessionnaires. Dans les deux cas, les résultats demeurent des estimations basées sur l’historique des modèles, ainsi que sur quantité de données recueillies auprès des propriétaires.

Il est toujours important de rappeler qu’avec ce genre de palmarès, on fait état d’une situation générale. Les véhicules qui suivent présentent plus de problèmes que la moyenne selon Consumer Reports, mais il est possible que vous soyez propriétaire d’un exemplaire qui va se montrer… exemplaire !

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Il est aussi à noter que le palmarès de Consumer Reports se base sur 17 points d’analyses précis, par exemple la fiabilité du système multimédia, les problèmes de transmission une fois la garantie terminée, la solidité de l’assemblage, les freins, le système 4X4, etc.

Néanmoins, si vous êtes présentement à la recherche d’un véhicule, peut-être devriez-vous vous poser quelques questions concernant les modèles suivants.

On amorce le palmarès avec le 10e véhicule le moins fiable sur le marché pour se rendre à celui qui est le plus… moins fiable.

10 — Chevrolet Colorado

Génération actuelle : 2015

Refonte prévue : 2022-2023

Problèmes courants recensés : transmission, système d’entraînement, système multimédia.

Consumer Reports anticipe une fiabilité bien en deçà de la moyenne. Quant à la satisfaction prévue des propriétaires, elle est sous la moyenne. Le GMC Canyon, le cousin du Chevrolet Colorado, hérite du même classement, bien entendu.

Notre Essai du Chevrolet Colorado 2020

9 — Chevrolet Camaro

Génération actuelle : 2016

Refonte prévue : on a eu droit à toutes sortes de rumeurs concernant l’avenir de la Camaro dont le modèle actuel sera produit jusqu’à la fin de 2022. Par la suite, il faudra voir. Est-ce que la vocation du véhicule va changer ? Un avenir électrique ? À suivre.

Problèmes courants recensés : équipement électronique, qualité d’assemblage de la carrosserie, transmission.

Consumer Reports prévoit une fiabilité bien en deçà de la moyenne. En revanche, la satisfaction des propriétaires est bien au-dessus de la moyenne.

8 — Jeep Wrangler

Génération actuelle : 2018

Refonte prévue : puisque le modèle est récent sur le marché, la refonte du Wrangler n’est pas pour demain, surtout considérant sa popularité et le fait que la dernière mouture a été proposée de 2007 à 2017.

Problèmes courants recensés : équipement électronique à bord du véhicule (système multimédia), direction, suspension.

Consumer Reports prévoit une fiabilité bien en deçà de la moyenne. En revanche, la satisfaction des propriétaires est au-dessus de la moyenne.

Notre Essai du Jeep Wrangler 2-portes 2020

Notre Essai du Jeep Wrangler Diesel 2020

7 — Alfa Romeo Giulia

Génération actuelle : 2016

Refonte prévue : on ne sait trop quels plans mijotent chez Alfa Romeo concernant la berline Giulia dont les ventes ne sont pas étincelantes. Cependant, il semble assuré qu’il y aura une suite à ce modèle. Toutefois, la plateforme, la vocation, et même le nom pourrait changer. Une histoire à suivre.

Problèmes courants recensés : équipement électrique, composantes électroniques, système de climatisation.

Consumer Reports ne fait aucune prévision en ce qui a trait à la satisfaction des propriétaires en raison d’une quantité de données suffisantes. Elle prédit simplement une fiabilité sous la moyenne.

6 — Volkswagen Atlas

Génération actuelle : 2018

Refonte prévue : difficile d’anticiper avec précision l’arrivée de la prochaine génération de l’Atlas qui demeure un produit tout neuf sur le marché, mais on sait déjà que Volkswagen travaille sur la prochaine mouture. Attendez-vous aussi à ce que celle-ci propose des modes hybrides, le tout en lien avec la philosophie d’électrification de l’entreprise.

Problèmes courants recensés : équipement électrique, composantes électroniques, système de climatisation, alimentation en carburant et émissions.

Consumer Reports prévoit une fiabilité bien en deçà de la moyenne. En revanche, la satisfaction des propriétaires est au point neutre.

Notre Essai du Volkswagen Atlas 2019

5 — Volkswagen Tiguan

Génération actuelle : 2018

Refonte prévue : le Tiguan profite de changements de mi-parcours en 2021. Pour ce qui est de la prochaine génération, il faudra attendre assurément autour de 2024. Il est clair que l’entreprise travaille déjà là-dessus considérant la popularité du modèle à travers le monde. Une version R est aussi dans les plans.

Problèmes courants recensés : équipement électrique, composantes électroniques, direction et suspension.

Consumer Reports prévoit une fiabilité bien en deçà de la moyenne. En revanche, la satisfaction des propriétaires est au point neutre.

Notre Essai du Volkswagen Tiguan 2019

4 — Acura MDX

Génération actuelle : 2014

Refonte prévue : maintenant à sa septième année sur le marché, le MDX d’Acura doit être renouvelé très bientôt. On pourrait même avoir droit à la nouvelle mouture cette année, mais avec la pandémie, on verra si son arrivée est un peu retardée. En matière de style, imaginez une signature collée sur celle du plus petit RDX.

Problèmes courants recensés : équipement électrique, composantes électroniques, rouage d’entraînement.

Consumer Reports prévoit une fiabilité bien en deçà de la moyenne. Elle anticipe aussi une satisfaction des propriétaires en dessous de la moyenne.

3 — Tesla Model X

Génération actuelle : 2016

Refonte prévue : il ne faut pas s’attendre à voir le Model X de Tesla changer de génération bientôt, quoiqu’on lui apportera assurément des améliorations au fil des années.

Problèmes courants recensés : composantes électroniques, rouage d’entraînement, qualité d’assemblage de la carrosserie.

Consumer Reports prévoit une fiabilité bien en deçà de la moyenne. En revanche, elle anticipe aussi une satisfaction bien au-dessus de la moyenne pour les propriétaires.

2 — Chrysler Pacifica

Génération actuelle : 2017

Refonte prévue : considérant les finances précaires du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles), il ne faut pas s’attendre à une nouvelle génération de modèles bientôt, surtout que la Pacifica connaît une certaine popularité.

Problèmes courants recensés : composantes électroniques à bord, rouage d’entraînement, équipement électrique.

Consumer Reports prévoit une fiabilité bien en deçà de la moyenne. En revanche, elle anticipe un taux de satisfaction dans la moyenne pour les propriétaires.

1 — Chevrolet Traverse

Génération actuelle : 2018

Refonte prévue : le Chevrolet Traverse arrive à mi-parcours, donc pour ce qui est d’une prochaine génération, il ne faut rien imaginer avant 2024.

Problèmes courants recensés : composantes électroniques à bord, équipement électrique, transmission.

Consumer Reports prévoit une fiabilité bien en deçà de la moyenne. En revanche, elle anticipe un taux de satisfaction au-dessus de la moyenne pour les propriétaires.

Pour plus d’informations sur chacun de ces modèles, vous pouvez consulter le site de Consumer Reports qui y va d’analyses détaillées.

Notre Essai du Chevrolet Traverse 2020