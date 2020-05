Le nouveau Ford F-150 est retardé, mais va se pointer cet automne

Les retards de production dus à l’épidémie de coronavirus touchent le modèle le plus vendu chez Ford, soit la camionnette F-150. Cette dernière fait l’objet d’une refonte complète pour la prochaine année.

Un forum de discussion qui s’y consacre, le F-150 Gen 14, rapporte que les dates de lancement de la fabrication ont été repoussées de plus d’un mois dans les deux usines qui seront appelées à assembler les différentes versions. La production, qui devait s’amorcer le 17 août dans les installations de Dearborn, va maintenant se mettre en branle le 28 septembre. Pour ce qui est de l’usine de Kansas City, les débuts qui devaient se faire le 14 septembre ont été reportés au 26 octobre.

Les nouvelles dates ont été avancées par un des administrateurs du forum qui mentionne aussi que les commandes pourront se faire à partir du 15 juin, et non le 11 mai comme il était initialement prévu. Le site explique également que la dernière journée pour réserver un F-150 de l’année 2020 devient donc le 29 mai. Cela laisse supposer qu’un dévoilement officiel (assurément de façon numérique) aura lieu bientôt.

Ce calendrier repensé fait surface quelques jours seulement après qu’on apprenait que Ford, ainsi que ses principaux rivaux américains, vise le 18 mai pour la reprise des activités de production dans les usines qui sont inactives depuis mars.

La plus grande nouvelle concernant le nouveau F-150 est que cette 14e génération verra des variantes électrifiées s’ajouter à la gamme avec une version hybride d’abord, puis une livrée tout électrique par la suite. Un F-150 Raptor réinventé est également dans les plans. Ces deux dernières moutures, diamétralement opposées, ne sont pas attendues avant 2022, toutefois.

Ford va proposer six moteurs différents avec son nouveau modèle, toujours selon ce qu’avance le forum de discussion. Le moteur V6 biturbo de 3,5 litres équiperait la déclinaison hybride aux côtés d’une mécanique électrique.

Bien sûr, la cuvée 2021 profitera d’un style repensé avec de nouvelles grilles et une carrosserie plus sculptée. À l’intérieur, on va retrouver un nouvel écran multimédia de 8 pouces de série et de 15 pouces, en option. Les deux jouiront du système Sync4. Le tableau de bord promet aussi d’être entièrement numérique.

Évidemment, nous suivrons la situation de près et nous ne manquerons pas de vous transmettre tous les détails concernant la dotation du modèle le plus vendu en Amérique du Nord aussitôt que ce dernier sera « officiellement » dévoilé.