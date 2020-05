Retour de la boîte manuelle pour la Porsche 911

Les puristes vont être contents ; Porsche annonce le retour de la boîte manuelle pour sa mythique 911. On se souviendra qu’il y a quelques années, le sacrilège ultime avait été commis alors que cette dernière avait été retirée de la dotation du célèbre modèle.

Il faut croire que de nombreuses voix se sont fait entendre.

Ainsi, une boîte mécanique à sept rapports peut désormais être commandée pour tous les modèles 911 Carrera S et 4S en remplacement de la boîte PDK à huit vitesses, et ce, sans frais supplémentaires. La boîte est combinée avec l’ensemble Sport Chrono, ce qui intéressera assurément les amateurs de conduite un peu plus sportive.

Le système Porsche Torque Vectoring (PTV) est également inclus. Ce dernier propose une distribution variable du couple et de la traction par des interventions de freinage contrôlées sur les roues arrière et un blocage mécanique du différentiel arrière avec une action de blocage asymétrique.

Les conducteurs apprécieront également le nouvel indicateur de température des pneus. Cette fonction supplémentaire incluse avec l’ensemble Sport Chrono a été introduite avec la 911 Turbo S. L’indicateur est combiné à celui de la pression des pneus. Lorsque la température de ces derniers est basse, des barres bleues avertissent d’une adhérence réduite. Lorsque les pneus se réchauffent, la couleur de l’indicateur passe au bleu blanc, puis au blanc une fois que la température idéale a été atteinte et que l’adhérence est maximale. Le système est désactivé et les barres sont cachées lorsque les pneus d’hiver sont montés sur la voiture.

En combinaison avec la transmission manuelle, ce même ensemble Sport Chrono offre également une fonction de synchronisation automatique du régime moteur. Lorsque le conducteur rétrograde, celle-ci ouvre automatiquement l’accélérateur momentanément pour augmenter le régime et l’adapter à la vitesse plus élevée de la boîte de vitesses dans le rapport inférieur pour des rétrogradations en douceur.

L’ensemble fournit également d’autres caractéristiques sportives telles des supports dynamiques de moteur, le mode PSM Sport (Porsche Stability Management), le sélecteur de mode de conduite au volant avec les réglages Normal, Sport, Sport Plus, Wet et Individual (pour une configuration individuelle), ainsi qu’un chronomètre et l’application Porsche Track Precision.

La Porsche 911 Carrera S à boîte manuelle est en mesure d’effacer le 0-100 km/h en 4,2 secondes et peut atteindre une vitesse maximale de 308 km/h.