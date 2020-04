Planter un arbre, une voiture électrique à la fois | Une démarche inédite de Boisvert Chevrolet

Bien des gens souhaitent faire leur part pour la Terre. Or, ils ne savent pas toujours comment y parvenir. Le reboisement social est certainement un point de départ enthousiasmant et bénéfice pour la population québécoise. D’autant plus qu’un arbre vit durant de nombreuses décennies. Par ailleurs, le geste très concret de planter un arbre fait réfléchir les gens et les incite à parler de leur action positive avec les gens de leur entourage.