Le Top 25 des modèles à venir, selon Car and Driver

Le magazine américain Car and Driver a récemment publié sa liste des 25 modèles qui méritent d’être attendus au cours des prochaines années. Nous repassons au travers de cette belle brochette de véhicules en y apportant notre grain de sel.

Ah oui, ne croyez surtout pas que ces 25 modèles à venir sont les seuls prévus pour les 3-4 prochaines saisons. Même si la pandémie affecte actuellement toute l’industrie au grand complet, le monde de l’automobile se prépare pour la suite… et la reprise de la production aussitôt que possible!

Chevrolet Corvette Z06 2022

Selon la publication, le prochain niveau de Corvette est attendu en 2022. Il faut d’ailleurs s’attendre à une multiplication des versions du modèle qui, rappelons-le, fait désormais appel à une motorisation en position centrale. Chevrolet nous a habitués au fil des années à plusieurs livrées de la sportive; il ne serait pas étonnant de voir l’écusson ZR1 revenir par la suite. En ce qui a trait à cette future Z06, un moteur V8 atmosphérique est probablement la solution envisagée, tandis que la prestation sur route risque d’être plus pimentée.

Porsche 718 GT4 RS 2022

Toujours dans le segment ultra sportif, le constructeur Porsche s’affaire à repousser encore plus loin les limites de son coupé le plus abordable. Après la GT4, l’écusson RS viendrait en théorie clore la carrière de cette génération du coupé. Le moteur 6-cylindres à plat atmosphérique de 4,0-litres de cylindrée devrait quant à lui être plus musclé que jamais à bord de cette voiture prête pour une utilisation sur piste.

McLaren 765LT 2021

Cette évolution « plus longue » de la 720S (le LT qui signifie Long Tail) a déjà été dévoilée sur le web. On connaît donc plusieurs détails sur la version définitive, car même les photos sont disponibles. Ce qui est certain, c’est que la 765LT sera assurément encore plus redoutable que la 720S. Plus légère que la 720S, la 765LT sera également plus puissante grâce à un moteur V8 biturbo de 755 chevaux. Son arrivée est prévue avant la fin de l’année chez nous.

Aston Martin Vanquish 2024

Restons au Royaume-Uni si vous le voulez bien, car Aston Martin prépare également une métamorphose de son alignement au grand complet.

Évidemment, l’utilitaire DBX est la priorité numéro un pour les prochains mois, mais par la suite, les ingénieurs de la firme britannique devront se pencher sur le passage d’une majorité de sportives à une configuration à moteur central. Après l’hypervoiture Valkyrie, le constructeur a l’intention de commercialiser une Vanquish à moteur V6 turbo et assistance électrique. Oui, même Aston Martin n’échappe pas à l’électrification.

Maserati MC20 2021

Il y a également du nouveau chez Maserati, le constructeur italien qui travaille déjà sur une sportive à moteur central propulsée par un moteur V6 biturbo qui pourrait, selon les dires du magazine, surpasser le cap des 600 chevaux.

Et puisque la firme italienne a déjà indiqué son intention d’électrifier toute sa flotte, il ne serait pas étonnant que la MC20 reçoive une mécanique hybride et même une pure électrique un peu plus tard dans son cycle de vie utile.

BMW i8 M 2024

Malgré le succès en demi-teinte de la BMW i8, Car and Driver croit dur comme fer que le prototype Vision M Next (voir photo) présenté en 2019 montre ce à quoi il faut s’attendre de la remplaçante de l’i8.

Pour l’instant, il est trop tôt pour confirmer le retour du nom i8, mais ce qui est certain selon la publication, c’est que le constructeur prépare une suite à cette première exotique hybride rechargeable. Et ce deuxième opus serait axé davantage sur la haute performance. Il faudra toutefois s’armer de patience, car cette future BMW mi-essence mi-électrique est attendue en 2023 au plus tôt.

GMC Hummer 2022

Le géant américain a fait beaucoup de bruit plus tôt cette année en dévoilant une partie du museau de cette première camionnette entièrement électrique pour GMC. Non seulement il s’agit d’une première pour GMC, mais la division a choisi de ramener le nom Hummer sur le marché. Le constructeur a même annoncé une puissance de 1000 chevaux et une autonomie extra longue.

La compétition commence à prendre forme dans ce créneau des camionnettes propulsées à l’électricité.

Tesla Cybertruck 2022

D’ailleurs, s’il y a un constructeur américain qui sait comment attirer tous les regards sur ses produits, c’est bien Tesla! Et la marque fondée par Elon Musk a elle aussi fait couler beaucoup d’encre l’an dernier avec la présentation du Cybertruck, la camionnette la plus inusitée de l’histoire avec un design triangulaire qui ne laisse personne indifférent.

Au même titre que le GMC Hummer, le Tesla Cybertruck promet des accélérations ahurissantes grâce à des mécaniques puissantes et des autonomies très intéressantes.

Hyundai Santa Cruz 2021

Celui-là, ça fait déjà un bail qu’on l’attend. Hyundai a présenté son prototype Santa Cruz en 2015 et son arrivée serait enfin prévue pour 2021.

Cette première incursion du géant coréen dans le segment des camionnettes intermédiaires va en quelque sorte suivre le modèle tout d’abord introduit avec le Honda Ridgeline, le pickup nippon qui repose sur une architecture monocoque, contrairement aux autres véhicules de la catégorie, tous juchés sur des châssis à échelle.

Des mécaniques 4-cylindres sont également à prévoir pour le Santa Cruz qui sera positionné comme une camionnette de loisir plutôt qu’un authentique outil de travail.

Ford F-150 2021

Parlant de pickups : la camionnette la plus vendue au monde doit recevoir un léger coup de balai pour l’année-modèle 2021, car plusieurs prototypes maquillés ont déjà été aperçus sur les routes nord-américaines.

Il ne s’agit donc pas d’une révolution au niveau du design, mais davantage une révision d’usage à l’extérieur. Sous le capot, plusieurs mécaniques seront de retour, mais l’arrivée d’une version hybride est à prévoir, tandis que Ford a déjà dévoilé ses intentions de s’attaquer au créneau électrique, grâce au partenariat avec Rivian.

Car and Driver se mouille également sur l’avenir du Raptor qui, avec l’arrivée du Ram Rebel TRX, pourrait bénéficier d’un moteur V8 suralimenté emprunté à la Shelby GT500. Le Ford F-150 devrait poursuivre sa domination pendant quelques années encore!

Jeep Grand Cherokee 2021

La génération actuelle du 4x4 est en service depuis l’année-modèle 2011. Bien qu’il ait très bien vieilli au fil des saisons, le Grand Cherokee a besoin d’être renouvelé.

On peut s’attendre à quelques nouveautés mécaniques sous le capot du VUS, tout comme une nouvelle architecture. Le squelette qui date de l’époque Daimler Chrysler sera remplacé par la plateforme Giorgio d’Alfa Romeo. Ce qui importe, c’est que le Grand Cherokee conserve son statut de 4x4 au sein d’une gamme entièrement composée de véhicules utilitaires.

Kia Sorento 2021

Le constructeur coréen a dévoilé plus tôt cette année la nouvelle génération du multisegment populaire. Si le design évolue timidement, c’est sous le capot que le Sorento se présente sous un nouveau jour. En effet, avec une motorisation hybride et deux autres motorisations à quatre cylindres, Kia semble plus sérieux dans son approche pour enlever des ventes à la concurrence.

Genesis GV80 2021

Jusqu’ici, la division Genesis n’a pas réellement réussi à s’implanter dans l’imaginaire collectif avec ses trois berlines, malgré les qualités de ces dernières et les nombreux prix qu’elles ont remportés.

Peut-être qu’un multisegment hyper bien ficelé viendra corriger le tir. Le GV80, comme son nom l’indique, est l’équivalent surélevé de la G80. Toutefois, l’utilitaire propose plutôt une mécanique 4-cylindres turbo en entrée de gamme, tandis qu’un V6 biturbo de 375 chevaux vient compléter l’offre. Le GV80 vient également consolider la nouveau langage de la marque.

Lexus LQ 2022

Un bref regard à l’alignement Lexus confirme que le constructeur est bien représenté dans tous les segments. Malheureusement, les acheteurs de gros utilitaires n’ont pas nécessairement besoin d’un authentique 4x4 comme le LX (essentiellement un Toyota Land Cruiser endimanché).

C’est là que viendrait s’inscrire un VUS plus confortable inspiré de la limousine LS. Le Lexus LQ viendrait s’inscrire dans un segment occupé par les Porsche Cayenne et BMW X5 de ce monde et pourrait même viser plus haut avec une livrée tatouée de l’écusson F.

Lincoln Mark E 2022

L’aile luxueuse de Ford a déjà indiqué qu’elle voulait s’associer avec Rivian pour le développement d’un futur VUS entièrement électrique. Ici, le nom est purement fictif, mais comme l’indique Car and Driver, avec une mécanique électrique, le nom Mark E semble approprié.

Il faudra tout de même être patient dans ce cas-ci, car son arrivée serait prévue pour 2022.

Land Rover Defender 80 2023

Pour suivre la tendance du moment sur les véhicules utilitaires à saveur hors route, Jaguar Land Rover pourrait être tenté d’imiter Ford qui s’apprête à lancer du même coup le Bronco et le Bronco Sport, ce dernier n’étant qu’une copie à l’échelle réduite du premier.

Land Rover vient à peine de relancer son mythique Defender, mais ce modèle ne s’adresse pas à tout le monde. Un Defender 80 (lire plus petit) pourrait renflouer les coffres de la marque supportée par le géant indien Tata.

Audi Q4 e-tron 2021

Depuis un an environ, Audi offre à sa clientèle nord-américaine l’utilitaire e-tron, le véhicule qui a été rejoint par le penchant Sportback dernièrement.

Malheureusement, ces deux modèles sont dispendieux, un détail que pourrait corriger un multisegment électrique plus petit. Le prototype Q4 e-tron dévoilé en 2019 semble également très près d’un modèle de production, ce qui laisse croire que le Q4 – qui repose sur la plateforme MEB de Volkswagen – pourrait s’amener rapidement l’an prochain.

Alfa Romeo Tonale 2021

S’il y a un constructeur qui a bien besoin d’aide au sein de cette liste, c’est Alfa Romeo. Malgré le passé glorieux du constructeur italien, les chiffres de ventes ne décollaient tout simplement pas et ce, même avant la présente pandémie.

L’arrivée du Stelvio, seul véhicule utilitaire de la marque, a certainement aidé, mais un modèle plus urbain et plus accessible inspiré du concept Tonale serait bienvenu par les temps qui courent, surtout avec une mécanique hybride comme le promettait le prototype.

Toyota Corolla GR 2022

Ça fait quelques années que la rumeur circule, mais il semble que le moment soit enfin propice pour que Toyota ajoute un peu d’adrénaline à sa gamme Corolla.

S’il est clair que la Yaris GR présentée au début de l’année est une affaire strictement européenne (notre Yaris nord-américaine est une Mazda2 déguisée), la Corolla pourrait quant à elle profiter de la mécanique 3-cylindres turbo de la Yaris GR. Avec une puissance de 257 chevaux, une Corolla GR munie d’une boîte manuelle à six rapports – et de tout le nécessaire pour assurer une tenue de route à la hauteur – pourrait enlever quelques ventes à une certaine Golf GTI.

Cadillac CT5-V Blackwing 2021

Lorsque GM a annoncé la fin de la production de la grande berline CT6 l’an dernier, plusieurs amateurs se sont interrogés sur le sort réservé au nouveau moteur V8 biturbo également connu sous l’appellation Blackwing. Il semble que le bloc de 5,5-litres de cylindrée ne soit pas compatible avec la nouvelle berline CT5, car Car and Driver avance que cette variante Blackwing sera propulsée par le bon vieux V8 suralimenté de 6,2-litres utilisé auparavant à bord de la CTS.

Mieux encore, la publication affirme que la voiture sera disponible avec une boîte manuelle à six rapports ou l’unité automatique à 10 rapports. Malgré la confusion au niveau de la nomenclature, cette CT5-V Blackwing 2021 sera assurément une bombe à piloter sur circuit avec 650 chevaux!

Hyundai RM20 N 2023

Le géant coréen travaille déjà sur ce projet de voiture sport à moteur central depuis plusieurs années déjà. Et il semble que l’idée soit sur le point d’être approuvée pour la production en série.

Comme le mentionne C&D, la haute direction de Hyundai serait encore en train d’étudier l’option de transférer le projet du côté de Genesis. Les mordus de performance penchent toutefois du côté de Hyundai, car une voiture vendue sous la marque populaire sera vraisemblablement plus abordable que la même architecture chez Genesis.

Hyundai pourrait bien être sur le point de ramener le concept lancé par une certaine Renault 5 Turbo dans les années 80, et ça, c’est très excitant!

Mazda6 2023

Lancée en 2013 en tant que modèle 2014, la Mazda6 actuelle était déjà positionnée comme une berline avec des aspirations haut de gamme. Depuis, le constructeur cherche constamment à rehausser le niveau de ses véhicules, comme s’il voulait passer du côté des constructeurs de luxe. La prochaine 6 pourrait même venir jouer dans la cour des grands, car on chuchote que la voiture sera équipée d’une mécanique 6-cylindres en ligne et même d’une architecture à roues motrices arrière. Des questions?

Acura TLX Type S 2021

Tout indique que la prochaine Acura TLX sera résolument plus compétente sur la route que sa devancière. L’actuelle TLX n’est pas vilaine, mais il manque cette étincelle pour inquiéter les ténors de la catégorie. Du travail sur le châssis et un nouveau moteur V6 biturbo devrait contribuer à un peu plus de passion pour ce retour tant attendu de l’écusson Type S.

Nissan 400Z 2021

L’une des plus vieilles voitures sur la route est une Nissan. La 370Z a été lancée en 2009, ce qui explique son expérience de conduite un peu plus archaïque. Avec la conjoncture et les troubles financiers de Nissan, l’ajout d’une voiture sport de niche n’est certainement pas la priorité de la marque au moment d’écrire ces lignes, mais pour la renommée de Nissan, la renaissance de la mythique Z est nécessaire.

Le moteur V6 biturbo de l’Infiniti Q60 devrait être l’engin retenu pour propulser la 400Z, tandis qu’il est permis de croire que l’acheteur aura encore le choix entre une boîte manuelle ou une unité automatique. Quant au design, on chuchote que la prochaine Z va grandement s’inspirer de l’originale 240Z. Ça promet!

Ford Fusion Active 2022

Le constructeur de Dearborn a abandonné la voiture traditionnelle en Amérique du Nord, à l’exception de la Mustang et de la Fusion qui persiste pour quelques mois encore. Or, il semble que les décideurs de la marque veulent s’attaquer à la Subaru Outback avec une familiale surélevée basée sur la Ford Mondeo.

Il faut se rappeler qu’à l’origine, la Ford Focus Active était censée traverser l’Atlantique, mais ce projet est finalement tombé à l’eau. Cette Fusion Active pourrait corriger le tir et ramener une soi-disant voiture sur le continent, malgré son côté utilitaire.