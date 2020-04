Apple CarPlay et Android Auto à bord de votre vieille Porsche?

Lorsque vous prenez le volant de votre voiture ancienne, avez-vous déjà rêvé de pouvoir profiter de certaines technologies modernes alors que vous enfilez les kilomètres ? Si oui, vous n’êtes certes pas les seuls, car différentes compagnies offrent des adaptateurs qui permettent, notamment, de profiter de la technologie Bluetooth.

Mais Apple CarPlay et Android Auto ?

Et bien oui, car on s’est penché sur la question chez Porsche. Tellement que désormais, des modèles aussi vieux que ceux des années 60 peuvent profiter d’une radio qui reprend une allure d’époque, mais qui offre un écran tactile avec les fonctionnalités bien connues que sont les Apple CarPlay, la connectivité Bluetooth, ainsi qu’un port USB.

En fait, la compagnie, via sa division Porsche Classic Communications Management (PCCM), offre deux solutions aux consommateurs.

La première est une version mise à jour d’une unité introduite il y a quelques années. Elle propose un écran tactile de 3,5 pouces, deux boutons et six touches. Le nouveau modèle ajoute la connectivité USB ainsi qu’Apple CarPlay, ce qui signifie que Siri peut maintenant être utilisé à bord. L’appareil est doté d’un ensemble de commandes informatiques Porsche et est conçu pour s’harmoniser avec le style intérieur des anciens modèles de la marque. Cette unité principale fonctionne sur les modèles 911 des années 60 à la génération 993, sur les Porsche à moteur avant, notamment les 928, 924, 944 et 968, ainsi qu’avec la 914.

Un deuxième modèle offert par PCCM remplace les unités qui étaient proposées avec la 911 de la génération 996 et dans les séries 986 Boxster et Cayman. Le PCCM+ est doté d’un écran tactile de 7 pouces. La plus grande unité ajoute Android Auto à sa liste de nouvelles technologies. Selon Porsche Classic, le PCCM+ est compatible avec les haut-parleurs, l’amplificateur et l’antenne d’origine de la voiture, ainsi qu’avec l’affichage de navigation dans le tableau de bord.

Le prix de ce côté-ci de l’Atlantique n’est pas encore connu, mais en Europe, on parle de coûts variant entre 1439,89 euros (2180 CAD) et 1 606,51 euros (2433 CAD).