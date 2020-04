Ford présente une Mustang électrique de 1400 chevaux : Voici le Cobra Jet

Ford donne un aperçu de sa Mustang électrique : voici la Mustang Cobra Jet à 1400 chevaux.

L’industrie automobile a beau être à l’arrêt, ça n’empêche pas la réalisation et l’aboutissement de certains projets. Chez Ford, celui d’une Mustang électrique ultra puissante est l’un d’eux et la compagnie vient de la présenter… virtuellement.

Le prototype, qui prend le nom de Mustang Cobra Jet 1400, est servi par une batterie qui propose une puissance de 1400 chevaux et un couple de 1100 livres-pieds. Le tout a été conçu afin de démontrer de quelle façon une motorisation électrique pouvait répondre aux besoins de performance de l’univers de la course automobile, plus spécifiquement celui des courses d’accélération.

Et qu’est-ce que ça donne ? Des chiffres ahurissants à la mesure étalon dans le domaine, soit le quart de mille. Alors que les temps de références de la belle époque des muscle car faisaient état de chronos autour de 13 secondes, les voitures exotiques modernes ont réussi à abaisser cette marque sous les 10 secondes. On parle des Lamborghini Avantador, MacLaren P1, Bugatti Veyron et… Dodge Challenger Demon de ce monde. Oui, la Challenger Demon, elle qui affiche un chrono de 9,65 secondes au quart de mille, le tout à une vitesse de 140 milles à l’heure (225 km/h).

Et le prototype de Ford ? Moins de 8 secondes et une vitesse de pointe de 170 milles à l’heure (274 km/h). On est encore loin des voitures professionnelles d’accélérations cependant, elles qui abattent la besogne en moins de 4 secondes à des vitesses dépassant les 300 milles à l’heure (482 km/h).

Fait amusant, le légendaire pilote de courses d’accélération Don Garlits, 87 ans, a établi le record pour ce type de voiture (catégorie Top Fuel) avec un moteur électrique en réalisant un temps de 7,235 secondes à une vitesse de 189,04 miles à l’heure (304 km/h). C’était en décembre dernier.

Le prototype de Ford y est presque et ne profite assurément pas de l’aérodynamisme et du poids réduit d’un bolide d’accélération.

« Ford a toujours misé sur le sport motorisé pour prouver son esprit d’innovation. Les groupes motopropulseurs électriques nous ouvrent un monde nouveau de performances et la Cobra Jet 1400 tout électrique est l’exemple de cette nouvelle technologie poussée à l’extrême limite. Nous sommes très enthousiastes de démontrer ces nouvelles possibilités au cours d’une année des plus exaltantes, alors que le VUS Mach-E tout électrique vient s’ajouter à la famille Mustang. » - Dave Pericak, directeur mondial, Icônes Ford

Au passage, la Mustang Cobra Jet 1400 rend hommage à la Cobra Jet d’origine, un modèle qui ne donnait pas sa place sur les pistes d’accélération à la fin des années 1960.

« Ce projet a été un défi pour toute l’équipe Ford Performance, mais un défi que nous avons relevé avec passion. Le projet de la Cobra Jet 1400 nous est apparu comme l’occasion idéale pour nous lancer dans la conception de groupes motopropulseurs électriques avec une voiture de course que l’on connaissait à fond. Ainsi, nous disposions déjà de barèmes de performance que nous souhaitions égaler et surpasser. Travailler à ce projet a été une expérience extraordinaire et nous espérons que beaucoup d’autres s’offriront à l’équipe des sports motorisés Ford Performance. » - Mark Rushbrook, directeur mondial, sports motorisés Ford Performance

La division Ford Performance travaille toujours sur le développement de la voiture et un dévoilement plus officiel devrait avoir lieu plus tard cette année. Si tout le permet, considérant la situation actuelle, l’événement aura lieu lors d’une épreuve d’accélération.

Chose certaine, si la voiture électrique a été critiquée à ses débuts en étant qualifiée de peu excitante, certains vont certainement se raviser s’ils mettent un jour leur popotin dans ce modèle pour une démonstration.