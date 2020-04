Une nouvelle boîte à huit rapports pour la Hyundai Veloster N

Hyundai a dévoilé cette semaine une nouvelle boîte automatique à huit rapports et double embrayage pour sa Veloster N 2021. La nouvelle unité va permettre de repousser les performances du modèle à un autre niveau.

La boîte, qui prend le nom de N DCT, est dotée d’actionneurs électroniques de double embrayage. La compagnie promet que cette caractéristique va améliorer le confort, mais aussi l’économie d’essence, sans oublier le plaisir de conduire. Selon Hyundai, « contrairement aux boîtes à double embrayage sec, l’huile utilisée dans la boîte N DCT améliore considérablement la lubrification et le refroidissement, ce qui est typique des applications de couple élevé. »

Avec cette nouvelle transmission, la firme souhaite combiner l’expérience de la boîte mécanique avec les avantages de la transmission automatique. En matière de performance, on annonce un temps de 5,6 secondes au 0-100 km/h avec une Veloster N équipée de cette dernière.

Hyundai ajoute que sa boîte N DCT « est dotée de caractéristiques dignes des jeux vidéo afin de rehausser le plaisir de conduire. Le mode “N Grin Shift” (NGS) augmente le couple de 7 %, de 260 à 278,5 livres-pieds, en autorisant un surcouple (!) temporaire du turbocompresseur et en maximisant les réponses de la boîte durant 20 secondes ; de quoi faire sourire le conducteur. De plus, la fonction N Power Shift (NPS) entre en action lorsque la voiture accélère à plus de 90 % des gaz afin d’éviter une réduction de couple lors des passages en rapport supérieur et fournir ainsi une puissance maximale aux roues. Cette fonction procure au conducteur une sensation dynamique d’accélération lors des changements de rapport. »

La boîte profite aussi d’une fonction nommée « N Track Sense Shift » (NTS) qui « détermine si les conditions routières sont optimales pour une conduite sportive et s’active automatiquement, sélectionnant le bon rapport au bon moment, comme le ferait un pilote de course professionnel, afin de fournir des performances optimales. »

Les paramètres de cette nouvelle transmission pourront être réglés par le conducteur via l’écran du système multimédia.

Hyundai a apporté d’autres améliorations à son modèle afin d’en repousser le niveau de performance. On parle notamment d’ajustements du régime moteur, à la fois pour épargner les freins lors de descente ou favoriser la performance lors de conduite sur piste.

La prochaine Veloster N profitera aussi des caractéristiques de sécurité du système SmartSense de Hyundai et à bord, les acheteurs pourront opter pour de nouveaux sièges sport moulants, l’idéal pour la conduite sportive. Ces derniers seront même dotés d’un logo illuminé.

Tout ça promet d’être intéressant. Notre premier contact avec la Veloster N’avait été probant l’été dernier et nul doute que les améliorations apportées au modèle semblent intéressantes. Nous en aurons le cœur net lors d’un essai subséquent.

La Veloster N sera d’abord offerte en Corée du Sud un peu plus tard ce mois-ci. Elle prendra par la suite la direction d’autres marchés, y compris le nôtre.