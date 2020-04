Porche prépare une Taycan simplifiée et plus abordable

La Porsche Taycan, la première voiture tout électrique de Porsche, a grandement fait parler d’elle lors de son lancement l’an dernier. Son prix aussi d’ailleurs. En fait, les variantes proposées sont plutôt onéreuses.

Ceux qui souhaitent faire l’acquisition d’une Porsche électrique, mais qui trouvaient la facture trop salée auront peut-être quelque chose à se mettre sous la dent bientôt. C’est du moins la conclusion à laquelle on en arrive, car le magazine Car and Driver s’est entretenu avec le Dr Michael Steiner, membre du conseil d’administration de Porsche chargé de la recherche et du développement, qui leur a confié qu’une Taycan à deux roues motrices était dans les plans :

« Il y aura un modèle à propulsion doté d’une batterie plus petite pour la rendre plus accessible en matière de prix. » - Dr Michael Steiner, Porsche

Il a ajouté que la voiture serait d’abord ciblée pour des marchés où les gens n’ont pas le réflexe ou le besoin d’y aller avec un véhicule 4X4, comme en Chine, par exemple. Le Royaume-Uni y aurait droit en 2021, tout juste après le marché nord-américain. En fait, on parle spécifiquement des États-Unis dans l’article ; on verra à ce moment si le Canada est aussi sur les rangs pour cette variante.

Si l’on se fie à l’historique de Porsche avec ses modèles, qui ont l’habitude d’accueillir beaucoup de variantes une fois commercialisée, il est permis de croire que oui.

Quant à la « petite batterie » mentionnée par Michael Steiner, elle réduira probablement l’autonomie de la voiture, mais on ne s’attend pas à une perte effrayante. La puissance sera aussi réduite, mais puisqu’on est chez Porsche, le modèle devrait quand même bien faire en matière de performance.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.