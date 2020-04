Coronavirus : le Concours d’Élégance de Pebble Beach tombe à son tour

Un autre événement automobile d’envergure vient de tomber au combat, soit le Concours d’Élégance de Pebble Beach qui se tient toujours vers la troisième semaine du mois d’août. Le responsable, vous l’aurez deviné, c’est le coronavirus.

Le rassemblement de Pebble Beach, c’est un peu la célébration ultime de l’automobile en Amérique du Nord. On retrouve évidemment le concours du dimanche qui se tient sur l’allée du célèbre 18e trou du parcours de golf du même nom, mais aussi quantité d’autres événements qui visent à mettre en vedette les plus belles voitures de l’histoire, dont The Quail.

Et l’on ne célèbre pas que la voiture ancienne à Pebble Beach. En effet, chaque année, sur le vert d’exercice du mythique terrain, les constructeurs y dévoilent des concepts intéressants qui nous donnent des aperçus sur la suite des choses.

Mais pas cette année.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Sur le site web de l’événement, on apprend que le processus de sélection des voitures pour la 70e édition, qui était prévue pour le dimanche 16 août, s’est achevé récemment et que les participants ont été informés de leur acceptation au début du mois. Les lettres de confirmation soulignaient que ces voitures étaient invitées à se présenter à la célébration du 70e, même si celle-ci était retardée.

On était donc prêt à repousser la grande fête, mais on a dû se rendre à l’évidence.

« Je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui participent au concours de Pebble Beach et qui sont touchées par cette décision. Beaucoup de nos participants ont travaillé sur une voiture spéciale pendant des années, et ce moment devait être le leur. Certains de nos participants étrangers étaient sur le point de mettre leurs voitures sur des bateaux et des avions, et leurs propres arrangements de voyage ont été pris depuis longtemps. Il en va de même pour un grand nombre de nos juges internationaux ». - Présidente du concours, Sandra Button

Avec l’annulation de l’événement de cette année, le 70e Concours de Pebble Beach aura désormais lieu le dimanche 15 août 2021.

Tous les billets achetés à ce jour seront valables pour l’édition de l’an prochain. Les détenteurs de billets qui ne pourront y être l’an prochain peuvent demander un remboursement en envoyant un courriel à info@pebblebeachconcours.net.