Top 10 des véhicules électriques au Canada en 2020

La pandémie de la COVID-19 a un effet sur presque toutes les sphères de notre société en ce moment, mais ça n’empêche pas la tenue du Jour de la Terre en 2020, la journée qui a lieu chaque année le 22 avril.

Cette année, on peut même affirmer que le Jour de la Terre a lieu depuis plusieurs semaines, les mesures de confinement imposées par les instances gouvernementales mondiales qui réduisent le nombre de véhicules sur les routes et, du même coup, les émanations toxiques dans l’atmosphère.

Lorsque la pandémie aura ralenti, il sera intéressant de voir comment l’être humain va réagir à cette nouvelle réalité. L’automobile électrique sera-t-elle plus populaire auprès des consommateurs? Pour répondre à cette question, il faudra malheureusement attendre, car les budgets de milliers de consommateurs seront directement touchés par le coronavirus.

En attendant, nous vous proposons cette liste des véhicules électriques qui sont admissibles aux deux niveaux de rabais gouvernementaux (au fédéral et au provincial où seuls le Québec et la Colombie-Britannique proposent encore des incitatifs financiers).

Chevrolet Bolt 2020

Le géant américain General Motors s’affaire à multiplier son offre électrique en ce moment, mais en ce début de printemps 2020, la seule voiture de l’empire à s’approvisionner en électricité est encore la Chevrolet Bolt.

La bonne nouvelle en 2020, c’est l’autonomie améliorée de la voiture à hayon. En effet, Chevrolet a haussé son jeu d’un cran, la distance possible sur une seule charge étant dorénavant de 417 km, contre 383 km pour les livrées précédentes du modèle. C’est la capacité du bloc de batteries de 66 kWh (contre 60 kWh par le passé) qui est notamment responsable de ce gain.

Prix de base sans frais, ni taxes et avant les rabais gouvernementaux applicables : 44 998 $

Nissan LEAF 2020

La voiture électrique la plus vendue à l’échelle planétaire est toujours disponible sur le marché. La Nissan LEAF qui devrait théoriquement être dépassée par une certaine Tesla Model 3 au total des ventes planétaires demeure malgré tout une bonne option pour les automobilistes urbains qui n’hésitent pas à s’éloigner des grands centres – et des bornes de recharges – à l’occasion.

Le LEAF est encore disponible en livrée régulière, celle-ci qui vient d’office avec une batterie d’une capacité de 40 kWh et une autonomie de 240 km. Franchement, pour quelques milliers de dollars de plus, la LEAF Plus est beaucoup plus attrayante avec sa puissance accrue et ses 363 km possibles d’autonomie.

Prix de base sans frais, ni taxes et avant les rabais gouvernementaux applicables : 44 298 $

BMW i3 2020

Mine de rien, la diminutive citadine allemande hyper techno avec son châssis réalisé en fibre de carbone et sa planche de bord agrémentée de bois véritable est en service depuis l’année-modèle 2014.

Le constructeur poursuit sa stratégie d’offrir une variante S de l’i3, le S qui ajoute 14 purs sangs à la puissance du modèle de base fixée à 170 chevaux. Malheureusement, le prestige de la marque et les solutions inusitées de cette curieuse voiture n’ont aucune incidence sur l’autonomie moins impressionnante de la voiture.

Prix de base sans frais, ni taxes et avant les rabais gouvernementaux applicables : 44 950 $

Tesla Model 3 2020

La voiture la plus populaire de l’alignement Tesla est éligible aux rabais gouvernementaux, contrairement aux premières semaines de l’application du programme fédéral. Le constructeur a modifié sa structure de prix afin d’attirer plus de consommateurs à opter pour la berline plus abordable.

Rappelons tout de même que ce ne sont pas toutes les livrées du modèle qui peuvent être achetées avec un rabais. En effet, seule la version Autonomie Standard Plus peut être commandée avec un rabais substantiel à l’achat.

Prix de base sans frais, ni taxes et avant les rabais gouvernementaux applicables : 54 600 $

Hyundai IONIQ Électrique

Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas encore, le constructeur a une stratégie à trois niveaux pour sa petite IONIQ. Dans ce cas-ci, l’IONIQ Électrique est celle qui commande la plus grosse somme à l’achat, mais également la seule qui ne rejette aucune émanation toxique dans l’atmosphère à cause de son groupe motopropulseur exclusivement électrique.

S’il est vrai que la représentante de Hyundai dans ce créneau ne donne pas autant de marge de manœuvre à ses utilisateurs – en matière d’autonomie du moins –, il faut tout de même mentionner que Hyundai a bonifié cette facette de la voiture en 2020 avec 274 km d’autonomie, ce qui représente une augmentation généreuse, le modèle de 2019 qui était limité à 200 km. Le prix de base a également gonflé en 2020!

Prix de base sans frais, ni taxes et avant les rabais gouvernementaux applicables : 41 499 $

Hyundai Kona Électrique

Lorsque le programme fédéral a été lancé au printemps 2019, le Hyundai Kona Électrique ne faisait pas partie des véhicules éligibles. Heureusement, un réajustement des prix fait en sorte que le multisegment de poche du géant coréen peut être commandé avec les rabais applicables aux deux paliers de gouvernements.

D’ailleurs, pour la différence de prix entre un Kona Électrique et une IONIQ Électrique, il serait fou de se priver de l’autonomie beaucoup plus intéressante du Kona. Avec 415 km de distance disponible entre chaque recharge, le VUS urbain est l’un des plus intéressants véhicules électriques de cette liste.

Prix de base sans frais, ni taxes et avant les rabais gouvernementaux applicables : 44 999 $

Notre Essai du Hyundai Kona Électrique 2019

Kia Niro Électrique

Chez l’autre division coréenne, c’est le multisegment Niro qui hérite d’une triple personnalité avec des mécaniques hybrides, hybrides rechargeables et électriques.

Le modèle purement électrique se vend un gros 4 $ de moins que le Kona Électrique de Hyundai, mais vient avec une autonomie théorique inférieure de 385 km. Le Niro Électrique demeure malgré tout un excellent choix à cause de sa polyvalence et son comportement routier neutre.

Prix de base sans frais, ni taxes et avant les rabais gouvernementaux applicables : 44 995 $

Notre Essai du Kia Niro Électrique 2019

Kia Soul Électrique

Il n’y a pas seulement le Niro EV comme solution électrique chez Kia. En effet, le Kia Soul peut également être commandé avec une mécanique similaire. C’est d’ailleurs ce modèle qui a fait office de pionnier électrique de la marque il y a plusieurs années déjà. Toutefois, le premier Kia Soul EV n’avait pas l’autonomie de la plus récente livrée qui est de 383 km.

Prix de base sans frais, ni taxes et avant les rabais gouvernementaux applicables : 42 595 $

Notre Essai du Kia Soul Électrique 2020

Volkswagen e-Golf 2020

Malgré le retrait progressif de quelques versions de la Volkswagen Golf à essence, le constructeur allemand poursuit quand même son aventure avec la Golf électrique au pays. Et contrairement à la familiale SportWagen qui est actuellement disponible en tant que modèle 2019, la Volkswagen e-Golf est une authentique voiture 2020.

L’autonomie de la compacte européenne n’est pas la plus impressionnante sur le marché (198 km), mais sa conduite est exemplaire, assurément un élément qui séduit les acheteurs de cette Golf de septième génération. Il s’agit pour le moment de la voiture électrique la moins dispendieuse au sein de cette liste.

Prix de base sans frais, ni taxes et avant les rabais gouvernementaux applicables : 37 895 $

Mini Cooper SE 2020

Le segment des petites électriques accueille une nouvelle voiture cette année. Le constructeur Mini a enfin décidé d’électrifier sa Cooper. L’édition SE ne brise toutefois pas les conventions avec une autonomie démesurée ou une mécanique puissante à souhait. Le constructeur annonce une distance possible de 177 km et une puissance équivalente à celle d’une Cooper S de 181 chevaux.

Là où la division d’origine britannique semble vouloir se démarquer, c’est au chapitre de l’agrément de conduite, l’une des facettes que maîtrisent plutôt bien les ingénieurs de la marque.

Prix de base sans frais, ni taxes et avant les rabais gouvernementaux applicables : 39 990 $

Notre Essai de la Mini Cooper SE 2020