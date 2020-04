Comparaison: Cadillac XT6 2020 vs Lincoln Aviator 2020

Auto123 prend la mesure de deux grands VUS de prestige. Voici notre comparaison entre le Cadillac XT6 2020 et le Lincoln Aviator 2020.

Depuis des années, les divisions de luxe de GM et de Ford tentent de se réinventer avec un succès mitigé. Pourtant, à chaque génération de nouveaux produits, les responsables de ces marques nous annoncent qu’ils ont trouvé la recette pour faire une brèche dans la dominance européenne pour ne pas dire allemande. Voici les deux plus récentes tentatives dans cette arène qui ne pardonne pas la moindre erreur.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Cadillac XT6 2020

Nous n’irons pas par quatre chemins ; le XT6 nous a laissés tièdes, sans plus. La base du véhicule est celle utilisée pour le Buick Enclave et le Chevrolet Traverse, mais dans un format plus court, plus près du GMC Acadia. Le style suit le courant des plus récents modèles de la marque avec une silhouette effilée qui se transpose aussi dans la configuration longiligne qui offre un regard unique, typique à Cadillac.

Vous retrouvez aussi la signature unique des feux à la verticale en L inversé à l’arrière qui se retrouve sur tous les utilitaires de la marque, de même que des roues de 20 pouces de série (21 pouces en option) qui offrent un bel effet. L’aspect physique du véhicule est son meilleur atout.

Vois notre Essai du Cadillac XT6 2020

Un habitacle qui laisse sur sa faim

En prenant place à bord, on réalise tout de suite que ce véhicule ne fait pas le poids avec des concurrents allemands offerts au même prix. Il n’y a pas le souci du détail des modèles allemands. Les garnitures en bois ou fibre de carbone sonnent faux. Vous avez des surpiqûres visibles dans tout l’habitacle, mais elles sont faites à la machine ; vous retrouvez le même genre de détails dans un Kia Sorento ou un Hyundai Santa Fe pour beaucoup moins cher.

Tous les modèles offrent six ou sept places et sont dotés de l’infodivertissement à écran tactile avec Apple CarPlay, Android Auto et internet intégré avec chargement sans fil pour téléphone cellulaire. Une foule de fonctions d’assistances à la conduite sont au programme : freinage d’urgence automatisé, assistance au maintien de la voie et surveillance des angles morts de série, notamment. Vous pouvez aussi profiter, en option, d’un système de caméra à vision périphérique qui présente une vue aérienne du véhicule, facilitant les manœuvres serrées et l’évitement d’obstacles.

Moteur connu

Le XT6 hérite du V6 de 3,6 litres qui se retrouve dans la moitié des VUS de General Motors. Une réalité un peu décevante dans un modèle que l’on veut exclusif. En contraste, Lincoln a pris la peine de construire un moteur unique lorsqu’elle avait introduit sa nouvelle Continental, soit un V6 turbo de 3 litres turbo et 400 chevaux, une mécanique qu’on retrouve aussi dans l’Aviator.

La puissance est honnête avec 310 chevaux et la boîte à neuf rapports fait du bon boulot. Mais, le simple fait de savoir que vous pouvez profiter de cette même mécanique à moindre prix dans un autre modèle risque de décourager plusieurs acheteurs. Au Canada, seule la transmission intégrale est au menu.

Une conduite peu inspirée

La conduite nous a laissés sur notre appétit. Parmi les bonnes nouvelles, il faut mentionner le silence de roulement qui est digne de mention. L’espace disponible est correct, mais moindre qu’avec l’Aviator. La 3e rangée de sièges sera mieux adaptée pour les enfants que les adultes. Au volant, la tenue de route dans la version Luxury est plus axée sur le confort avec une suspension plus souple et une direction, à notre avis, un peu trop légère avec peu de ressentis de la route. Mais le plus gros problème tient dans le fait que l’on ne ressent rien de spécial au volant. Nous sommes en droit de nous attendre à plus d’un produit Cadillac. Sinon, pourquoi exige-t-on un montant de départ de plus de 60 000 $ ?

Lincoln Aviator 2020

La première génération d’Aviator a fait une courte présence sur nos routes entre 2002 et 2005. Pour 2020, Lincoln redonne sa chance à ce modèle à travers une présentation plus convaincante. Cette fois-ci, la division offre une distinction plus nette. On voit une certaine inspiration provenant du Navigator dans le dessin de la calandre et de la ligne générale qui s’inspire aussi du très joli Velar de Land Rover. Le dessin est très réussi.

Plus grand que le XT6

En grimpant à bord, on remarque deux choses. D’abord, l’espace pour les occupants est plus généreux, spécialement à la 2e et à la 3e rangée. Ensuite, la qualité d’exécution est loin devant Cadillac. Lorsque les sièges sont redressés, l’Aviator offre le meilleur volume de chargement de sa catégorie derrière la deuxième rangée.

Vous retrouvez également toutes les aides à la conduite attendue d’un véhicule haut de gamme et d’autres fonctions plus exclusives comme l’aide en cas d’embouteillage. Cette dernière comprend un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction de freinage automatique, une technologie pour le maintien au centre de la voie et un système de reconnaissance de la signalisation routière qui balaie les panneaux de limites de vitesse pour ajuster celle du véhicule. L’assistance à la direction lors de manœuvres d’évitement, qui aide le conducteur à éviter une collision avec un véhicule arrêté ou plus lent devant lui en fournissant une aide à la direction, est aussi de la partie.

Voir notre Essai du Lincoln Aviator 2020

Fiche technique du Lincoln Aviator 2020

Vous profitez aussi de la chaîne audio Revel Ultima 3D, livrable en option, qui permet de recréer une expérience authentique de salle de concert en enveloppant les occupants d’un son riche et supérieur provenant de 28 haut-parleurs distribués dans l’habitacle.

Les autres commodités comprennent un tapis de recharge pour téléphone sans fil compatible situé dans l’accoudoir central à l’avant, là où l’on retrouve aussi un bac de rangement pratique pour appareils multimédias. Les multiples prises de courant situées dans l’habitacle et un point d’accès Wi-Fi de série permettent à tous les occupants de rester connectés, peu importe leur destination. Livrable en option, la technologie innovante de téléphone clé permet aux propriétaires de verrouiller et de déverrouiller les portes, d’ouvrir le coffre à bagages et surtout de démarrer et de conduire le véhicule sans clé traditionnelle.

Confortable

Bonne note aussi pour le confort en général. Les sièges « position parfaite », avec fonction de mouvement actif, sont livrables en option. Ils s’ajustent de 30 façons différentes et offrent une fonction de massage et un support lombaire supplémentaire, des caractéristiques qui rendent la conduite fort agréable. Les matériaux sont en général de qualité avec une abondance de cuir et de matériaux nobles, la seule exception étant le plastique dur et disgracieux qui habille le bas des portes.

La mécanique de base provient du Lincoln Continental, soit un V6 turbo de 3 litres associé à une boîte automatique à 10 vitesses. Il produit 400 chevaux et un couple de 415 livres-pieds. La version hybride utilise la même mécanique de base avec un bloc-batterie de 13,6 kilowattheures. La performance du moteur passe à 494 chevaux et le couple à 630 livres-pieds, des chiffres respectables.

Sur la route, le conducteur a le choix entre cinq modes de conduite (pour le modèle à essence) selon le temps de l’année et l’état de la route. Ils incluent les réglages Normal, Conserver (qui est le mode écologique), Exalter (le mode sport), Glissant et Conditions profondes pour les chemins plus difficiles que l’on rencontre lors d’escapades hors route.

Notre modèle équipé de la suspension pneumatique ajoutait un niveau de confort impressionnant et comprenait aussi une fonction appelée « aperçue de la route » qui utilise la caméra orientée vers l’avant pour surveiller les 50 pieds à venir, détecter les variations de hauteur entre 2 et 8 pouces et ajuster la suspension en conséquence pour atténuer les chocs incommodants. Cette fonction alliée à la suspension pneumatique offre un bel agrément de conduite.

Conclusion

Nous avons finalement un combat à sens unique. Le XT6 n’est pas un mauvais produit, mais il n’est simplement pas à la hauteur des attentes de la marque. Le Lincoln Aviator a connu toutes sortes de problèmes de jeunesse avant même sa mise en marché. Des problèmes de transmission, d’électronique, de ceinture de sécurité et de conception ont abouti à de nombreux rappels. Des problèmes de jeunesse malheureusement trop fréquents chez Ford. Mais malgré tout cela, la formule Lincoln est plus intéressante à tous les points de vues.

Avantage Cadillac XT6

Un style plus moderne qui va plaire à une certaine clientèle à un prix plus abordable.

Avantage Lincoln Aviator

L’Aviator offre des mécaniques plus performantes avec une option hybride. Son intérieur est mieux conçu et mieux exécuté, avec des matériaux de qualité supérieure. Il est plus confortable et Lincoln réussi à faire oublier son géniteur, l’Explorer, alors que le XT6 ressemble à un Chevrolet mieux équipé. Il propose aussi un espace de coffre beaucoup plus vaste.

Similitudes

Au chapitre des garanties et de la gamme de prix du modèle de base, nous logeons sensiblement à la même adresse.

Verdict

Il faut saluer Lincoln qui a mis de longues, très longues années avant de trouver un produit susceptible d’intéresser une certaine clientèle. L’Aviator est ce genre de produit. Cadillac devra encore retourner faire ses devoirs.

Cadillac XT6 2020

On aime

Excellente insonorisation

Style réussi

Bien aménager

On aime moins

Finition qui manque de conviction

3e rangée un peu étroite

Direction légère

Lincoln Aviator 2020

On aime

Suspension pneumatique efficace

Système audio de grande qualité

Bonne réserve de puissance

On aime moins

Les options coûtent cher

Complexité de la technologie

Poids imposant

Fiches techniques