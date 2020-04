La nouvelle génération du Lexus NX inclurait une version enfichable

Lexus proposerait une version enfichable de son VUS Lexus NX, dès 2021.

Lorsqu’une entreprise enregistre des noms pour ses véhicules auprès des bureaux de propriété intellectuelle, il faut parfois en prendre et en laisser. Dans le plus récent cas qui est tombé sous notre loupe, nous avons choisi d’en prendre plus que d’en laisser.

En fait, l’événement s’est produit en Europe où Lexus, la marque de luxe de Toyota, a fait enregistrer deux appellations, soit les NX 350h et NX 450h+. Dans le premier cas, on le devine, il s’agit toujours de la version hybride du modèle qui prenait jusqu’ici le nom de 300h. Dans le deuxième, l’utilisation du signe plus pointe vers une version qui va nous en donner plus (!) en matière d’hybridité, plus précisément une autonomie électrique.

Or, les déductions sont faciles à faire. Le NX sera entièrement nouveau pour 2021 et puisqu’on ne retrouve qu’un seul VUS hybride enfichable au sein de la grande famille Toyota, il est normal de conclure qu’on aura droit à un produit dérivé du Toyota RAV4 Prime qui est fort attendu par les amateurs l’automne prochain.

Pour Lexus, il s’agira d’un premier véhicule hybride enfichable.

La configuration qui servirait celui-ci prendrait la forme d’un moteur 4-cylindres de 2,5 litres, ainsi que de deux unités électriques, à l’avant et à l’arrière, pour assurer la motricité aux quatre roues. Si tout se confirme, on peut s’attendre à ce qu’un éventuel Lexus NX 450h+ propose une autonomie électrique similaire à celle du RAV4 Prime, soit autour de 62 kilomètres. Idem pour la puissance de 302 chevaux et un temps sous les 6 secondes au 0-100 km/h.

Et même si on demeure dans la spéculation, cette dernière est en corrélation avec des commentaires précédemment tenus par les dirigeants de Lexus. Ces derniers ont déjà confirmé que leur premier véhicule hybride enfichable serait lancé au « début des années 2020 ».

Les noms NX 250 et NX 350 auraient aussi été enregistrés aux États-Unis, ce qui laisse présager des hausses de puissance par rapport au modèle sortant offert ici, le NX 300. Notez que chez nous, la version 2020 est livrable en deux configurations : NX 300 et NX 300h.

Du reste, il faut s’attendre à un nouveau NX plus spacieux et aussi doté des dernières avancées en matière de sécurité et de technologies. Il faudra voir également si cette variante hybride enfichable fera le saut chez nous. Il est permis de croire que oui, mais nous n’en sommes pas à une surprise près dans le monde automobile.