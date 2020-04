Plus de puissance pour la Kia Stinger 2021

Kia a frappé un coup de circuit avec sa berline Stinger. Le hic, c’est que cette dernière se pointe sur le marché au moment où la voiture est massivement abandonnée par les consommateurs. Ainsi, malgré des qualités évidentes, ses ventes ne lèvent pas.

Pourtant, elle a tout pour elle. Un moteur 4-cylindres turbo, un V6 biturbo puissant, la motricité aux quatre roues, une configuration à hayon pour plus de praticité, bref, vous voyez le topo.

Ce qui est triste, c’est que son avenir a même été remis en question, à peine deux ans après avoir fait ses débuts sur le marché. Heureusement, Kia persiste et signe et les dernières rumeurs parlent même d’une mise à jour qui ajoutera de la puissance au modèle pour l’année 2021.

C’est du moins ce que rapporte le site Car Sales qui cite des sources proches de Kia pour appuyer ses dires.

On ne parle pas de l’arrivée d’un nouveau moteur, toutefois. Les amateurs de moteurs V8 devront donc en prendre pour leur rhume, tout comme ceux qui souhaitaient voir le V6 biturbo de 3,5 litres des Genesis G80 et GV80 être invité sous le capot. Plutôt, le moteur V6 actuel, un bloc de 3,3 litres profitant de la turbocompression, sera retravaillé pour offrir plus de chevaux. Présentement, il en propose 365. Des changements à l’échappement feront partie des ajustements le permettant.

Aucun changement ne serait prévu pour la mécanique 4-cylindres turbo de 2 litres qui propose 255 chevaux. La boîte automatique à huit rapports qui sert toutes les versions sera la même, dit-on.

Des modèles camouflés de la version 2021 ont été vus sur les routes coréennes. Cela prouve que des modifications esthétiques feront partie des révisions pour 2021. On aura notamment droit à des embouts d’échappements plus massifs, sans surprise, considérant les changements prévus en matière de puissance.

La Stinger est apparue sur le marché en 2018 et pour 2020, une variante GTS a été introduite. Ce modèle est à tirage plus limité et se veut davantage une bête de piste.

Il faudra voir le moment où la version 2021 va nous parvenir. Avec la pandémie, tous les échéanciers prévus pour l’introduction de modèles sont fragilisés.