Un V6 turbo pour la prochaine Acura TLX

L’Acura TLX est apparue sur le marché pour l’année 2015. Elle est née de la fusion des modèles TL et TSX, on s’en souviendra. Après six ans sur le marché, le temps est venu pour elle de faire peau neuve et on apprend que les changements ne seront pas que d’ordre esthétique.

En effet, selon les informations qui circulent, la prochaine génération de la TLX profitera d’un moteur V6 turbo développé spécifiquement pour la marque Acura. Le moulin en question sera mis au service d’une variante axée sur la performance au sein de la famille TLX.

La division de luxe de Honda nous a donné un aperçu de cette nouvelle génération de TLX lorsqu’elle a présenté le concept du Type S au rassemblement The Quail en 2019. Bien que les détails techniques aient été gardés secrets à l’époque, le magazine Car and Driver a appris de source sûre que la berline recevra un nouveau V6 dont la cylindrée sera probablement de 3 litres. Ce dernier va proposer plus de 300 chevaux grâce à la présence d’au moins un turbocompresseur.

Ce bloc de 3 litres va venir remplacer le valeureux V6 de 3,5 litres et 290 chevaux qui est sous le capot de la TLX actuelle. Ce dernier est utilisé à toutes les sauces chez Honda, mais il n’est pas menacé par le nouveau moteur ; ce dernier serait réservé à la marque Acura. Pour ce qui est des transmissions, nous sommes toujours dans l’attente de confirmations.

En plus de ce nouveau moteur turbo, Car and Driver avance que la TLX héritera d’un 4 cylindres turbo de 2 litres. Cette mécanique, qui va servir les modèles d’entrée de gamme, s’apparente au 4-cylindres qui équipe la Honda Accord. Elle animera les roues avant avec l’appui d’une transmission automatique à 10 rapports.

La traction intégrale sera proposée moyennant un supplément. La TLX sera montée sur une nouvelle plateforme et devrait proposer un meilleur comportement routier que celui de sa devancière, qu’importe le moteur sous le capot, grâce notamment à une suspension avant entièrement redessinée.

Les premières photos d’espionnage montrant des modèles fortement camouflés à l’essai suggèrent que la prochaine TLX ressemblera beaucoup au concept Type S. La signature d’Acura s’affirmera davantage et imprégnera le reste de la gamme dans les années à venir. À bord, les propriétaires trouveront un système multimédia contrôlé par un pavé tactile, comme celui du RDX.

Ça, c’est une moins bonne nouvelle…

Évidemment, Acura n’a rien confirmé pour l’instant, mais le magazine Car and Driver n’a pas l’habitude d’avancer ce genre d’informations sans qu’elles soient fondées. Acura a cependant confirmé qu’elle lancerait deux nouveaux véhicules au cours des 12 prochains mois et dévoilerait un V6 turbo exclusif à la marque, ce qui ajoute de la crédibilité de l’information qui circule.