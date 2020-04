Essai du Cadillac XT6 2020 : bouche-trou de luxe

Auto123 fait l’essai du Cadillac XT6 2020, un modèle qui vient boucher un grand trou dans la gamme des utilitaires de luxe de la marque.

Cadillac n’en est pas à sa première tentative d’implanter un modèle à trois rangées de sièges dans le segment des yachts de luxe de taille intermédiaire. Le fabricant américain avait déjà lancé, en 2004, le SRX à sept places pour l’abandonner après une génération. Le constructeur attaque à nouveau ce segment 16 ans plus tard avec le XT6. Ce modèle vient du coup combler le vide dans l’alignement entre le VUS compact XT5 et le grand paquebot de la gamme, l’Escalade.

Le XT6 est un véhicule qui ne passe pas inaperçu. Tout d’abord à cause de sa taille, mais aussi visuellement, car l’apparence de cet utilitaire est plutôt réussie. À l’avant, on retrouve une calandre imposante avec des phares effilés aux extrémités. Les feux de route verticaux signent la touche Cadillac ; on ne peut pas se tromper en le regardant dans les yeux. Grosso modo, il a des airs d’Escalade en format réduit. Nous aimons plutôt le style de ce XT6.

À l’arrière c’est sensiblement pareil. Il y a ces feux verticaux avec lumières à DEL qui se trouvent sous un revêtement vitré, ce qui donne une mine proprement luxueuse au véhicule. La lunette est disposée à l’horizontale et est assez grande pour assurer une très bonne visibilité arrière.

À l’intérieur

Dans la cabine, il y a de la place, disons-le. Même si de l’extérieur le XT6 ne donne pas l’impression d’être particulièrement gigantesque (il fait plus yacht que paquebot, on va dire), à l’intérieur, à l’avant comme à l’arrière personne ne se plaindra d’un manque de place. Même les passagers de grandes tailles ne se sentiront pas à l’étroit.

Ensuite, la finition à bord est digne d’une voiture luxueuse et tout se trouve à sa place. Nous avons beaucoup aimé le côté épuré de la console centrale ; les touches à effleurement de la climatisation et du chauffage ne posent aucun problème. L’écran principal se manipule très facilement même s’il nous a semblé un peu loin du conducteur. On peut utiliser la molette située entre les deux sièges, mais cela nous semblait plus naturel de vouloir utiliser nos doigts. À vous de choisir.

À l’arrière il y a de la place à souhait. De série, vous aurez droit à une banquette, mais on peut choisir deux sièges de type capitaine moyennant quelques dollars supplémentaires. On accède très facilement à la troisième rangée et là encore il y a suffisamment de place pour y accueillir des adultes, ce qui n’est pas toujours le cas dans cette catégorie.

Des compromis inévitables

Avec autant de place dédiée aux passagers du véhicule, il fallait bien que le coffre en paye le prix. Avec les trois rangées de sièges en place, il ne reste pas énormément de volume pour les bagages. Donc, soit vous optez pour une boîte sur le toit ou encore vous supprimez quelques places pour y loger vos bagages.

Côté motorisation, on retrouve le bon vieux V6 de 3,6 litres qui développe 310 chevaux et 271 livres-pied de couple, aidé d’une transmission automatique à neuf rapports. La combinaison offre des performances acceptables même si on aurait aimé avoir un peu plus de puissance à notre portée. Considérant le poids du véhicule, les accélérations sont un peu lentes.

Par ailleurs, le bruit du moteur est un peu trop présent dans l’habitacle, ce qui est dommage, car on ne repère que peu de bruits venant de l’extérieur. Également, la consommation durant ma semaine d’essais, surtout réalisée en milieu urbain, frôlait les 16 litres aux 100 km. La bonne nouvelle est que le Cadillac XT6 se conduit comme une véritable limousine si on ne le brusque pas. La suspension active et la direction sont parfaitement calibrées.

La gamme, les prix

Au Canada, l’offre est simple alors qu’on retrouve deux modèles. Premièrement, on a la version Luxury qui débute à 63 448 $. À l’intérieur de cette sous-catégorie, on peut choisir une configuration à sept places. Celle-ci s’accompagne de sièges en cuir uniquement aux deux premières rangées, de sièges avant et d’un volant chauffants, d’un hayon à ouverture électrique, d’un toit ouvrant panoramique, de roues de 20 pouces et de quelques options qui ajoute au confort.

La deuxième version, la Sport, démarre à 66 248 $. On y retrouve essentiellement des distinctions esthétiques plus sportives à l’intérieur et à l’extérieur. On peut, en option, craquer pour des roues de 21 pouces, des phares haut de gamme, une configuration avec sièges de type capitaine à la deuxième rangée, ou encore pour un système de remorquage Smart Tow qui permet de facilement tirer jusqu’à 4000 livres.

Côté sécurité, on retrouve l’essentiel avec le XT6, sans surprise. L’aide au maintien sur la voie, l’alerte de changement de voie, la prévention de collision et l’alerte de circulation transversale arrière sont toutes au rendez-vous. Une option a toutefois attiré notre curiosité, car elle est encore très rare sur les véhicules d’aujourd’hui, même dans les catégories de luxe : la vision nocturne. Ce système utilise des capteurs infrarouges pour détecter les piétons sur la route. Très pratique lorsqu’on conduit de nuit en ville ou dans une zone résidentielle.

Conclusion

Le XT6 est un véhicule de qualité. Il est beau, il est confortable et il offre beaucoup d’espace à bord. Sa conduite se fait tout en douceur à condition de ne pas le brusquer. Aux États-Unis, l’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) l’a désigné comme un des meilleurs choix suite à ses tests de collision et d’évitement. Si vous devez faire de la route avec le XT6, il sera le parfait candidat.

On aime

Environnement intérieur proprement luxueux

Très spacieux pour les humains (et leurs chiens)

Système multimédia très compétent

Design extérieur réussi

On aime moins

Puissance manquant pour la taille du véhicule

Un peu bruyante, cette cabine

Peu d’espace de chargement avec les sièges en place

Consommation

La concurrence principale

• Buick Enclave

• Volvo XC90

• Acura MDX

• Lexus RX 350