15 km d’autonomie seulement pour le Ford F-150 hybride enfichable 2021 ?

L’univers automobile nous fournit quantité de rumeurs. Certaines s’avèrent fondées, d’autres non. Dans le cas de la plus récente, on doit espérer qu’il y ait anguille sous roche, ou du moins une explication qui lui apporterait une certaine nuance.

Cette dernière fait état d’une autonomie de 15 kilomètres seulement pour la version hybride enfichable fort attendue du Ford F-150. Le hic, c’est qu’elle provient du célèbre magazine Car and Driver, là où n’a pas l’habitude de lancer des boutades.

La version 2021

Le F-150 fait peau neuve en 2021. Depuis longtemps, on sait qu’une version hybride enfichable est attendue. Celle-ci a généré beaucoup d’espoir auprès des amateurs depuis son annonce, car elle représente un compromis intéressant ; une certaine autonomie entièrement électrique et les capacités régulières du véhicule pour de plus longs trajets. On sait aussi que Ford travaille sur un F-150 tout électrique et une variante hybride. Bref, tout cela s’annonce intéressant.

Cependant, si l’autonomie de la variante rechargeable n’est que de 15 km, il n’y aura pas de quoi écrire à sa mère.

Ce qui est déclaré sur le site de Car and Driver, c’est que l’autonomie dépassera probablement les 15 kilomètres en mode électrique. L’analyse des mots est importante ici. On mentionne que ça dépassera « probablement » les 15 km lorsque le véhicule est à vide. Parle-t-on de 20, 25, 30 km ? Et qu’en sera-t-il une fois le véhicule chargé ? Sera-t-on limité aux 15 km anticipés ?

Si oui, on n’ira pas loin en mode électrique. Mieux que rien, dites-vous ? Oui, mais à quel prix ; voilà l’autre question qu’il faut se poser.

Concrètement, cette version électrifiée profitera d’un moteur électrique située entre le moteur V6 turbo et la boîte automatique à 10 rapports.

Pour en avoir le cœur net avec toute cette affaire, il faudra attendre bien sûr que Ford nous arrive avec tous les détails techniques concernant son F-150 2021. Nous verrons alors si la rumeur lancée par Car and Driver est fondée.

À tout le moins, on aura droit à la première camionnette hybride enfichable du marché. C’est déjà ça.