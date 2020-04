Top 20 : Les meilleurs véhicules pour la famille en 2020 selon la revue Parents

Cette année encore, le magazine Parents se mouille en nommant ses meilleurs choix de véhicules pour la famille. Contrairement à l’an dernier, toutefois, la publication allonge sa liste de véhicules recommandés.

Il y a 20 véhicules au lieu de 10 en 2019.

En effet, le palmarès du magazine accueille cette année quelques catégories supplémentaires, le segment utilitaire qui compose sans surprise la majorité des modèles cités.

Le magazine a également considéré les évaluations en matière de sécurité réalisées par l’institut américain NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration). Qui plus est, l’angle « familial » de ce top 20 nécessite un test avec une experte du siège d’enfant, Abbie Patterson. Cette dernière, propriétaire de la compagnie Super Car Seat Geek, a fait le test avec tous les types de sièges d’appoint pour enfants dans plus de 50 modèles automobiles.

Finalement, le chroniqueur automobile Rob Stumpf, a pris le volant des véhicules retenus par le test des sièges enfant pour évaluer le freinage, la direction, l’accélération et une panoplie de paramètres supplémentaires.

Sans plus tarder, voici la liste des 20 meilleurs véhicules pour la famille en 2020 selon le magazine Parents.

Minifourgonnettes – Meilleur rapport qualité-prix : Kia Sedona

Dans le segment des minifourgonnettes, la Kia Sedona repart avec les honneurs du modèle avec le meilleur rapport qualité/prix à cause de son prix plus abordable dans sa livrée de base. Le magazine note toutefois qu’il n’est pas possible d’arrimer trois sièges d’enfants à la deuxième rangée dans le modèle le moins onéreux. Le changement de boîte de vitesses automatique (de six à huit rapports depuis l’année-modèle 2019) fait du bien à la douceur dans les changements de rapports.

Minifourgonnettes – Meilleur choix écologique : Chrysler Pacifica Hybrid

La représentante de Chrysler dans le créneau ultra familial des minifourgonnettes est pour le moment la seule option (sur le marché nord-américain) commercialisée avec un câble de recharge. Cette mécanique hybride rechargeable abaisse la moyenne de consommation sans pénaliser au chapitre des performances, tandis que le rabais gouvernemental n’est pas à ignorer non plus ici. La Pacifica Hybride devra surveiller ses arrières, car on sait déjà que la prochaine Toyota Sienna sera rendue disponible avec une mécanique hybride.

Minifourgonnettes – Meilleur choix pour grandes familles : Honda Odyssey

L’Odyssey de Honda représente aussi un excellent choix, surtout depuis que le constructeur a décidé d’offrir sa boîte automatique à dix rapports sur toutes les livrées. Comme le rapporte le magazine, la versatilité de l’Odyssey est sans pareil, la minifourgonnette qui peut accueillir jusqu’à six sièges pour enfants en même temps. Et puis, il faut l’avouer, l’Odyssey est également la plus « amusante » à conduire.

Minifourgonnettes – Meilleur en toutes conditions météo : Toyota Sienna

La Sienna de Toyota conserve encore cette année son avantage sur la concurrence : son rouage intégral disponible en option. Cette motricité accrue est sans aucun doute un atout lorsque les conditions routières sont plus difficiles, tout comme son puissant moteur V6, mais la Sienna devra compter la Chrysler Pacifica parmi ses rivales directes l’an prochain, le constructeur américain qui a déjà confirmé l’arrivée d’une version à quatre roues motrices de sa Pacifica.

VUS à trois rangées – Meilleur rapport qualité-prix : Volkswagen Atlas

Lorsque le constructeur allemand a lancé le développement de son VUS à trois rangées de sièges, il avait clairement l’Amérique du Nord comme cible. Le magazine a surtout été séduit par le prix abordable du VUS dans sa version la plus accessible.

VUS à trois rangées – Meilleure refonte : Toyota Highlander

Le changement de modèle pour 2020 lui fait le plus grand bien, l’ancien Highlander qui était en service depuis l’année-modèle 2014. Si la publication fait l’éloge du nouveau design, c’est également au niveau de la tenue de route que le représentant de Toyota s’est amélioré, surtout au chapitre de la suspension. Mentionnons également la disponibilité d’une version hybride, ce qui n’est vraiment pas répandu au sein de ce groupe.

VUS à trois rangées – Meilleur choix pour grandes familles : Subaru Ascent

Le Subaru Ascent s’est joint à la fête des utilitaires à trois rangées de sièges il y a un an environ. Ici, le fait que toutes les livrées du véhicule sont équipées de la traction intégrale à prise constante se veut un avantage par rapport au reste du peloton, tandis que la publication a rappelé qu’il y avait 19 (!) porte-gobelets à bord.

VUS à trois rangées – Meilleur roulement tranquille : Honda Pilot

À ce sujet, il faut l’avouer, le Honda Pilot a presque des airs d’Acura à l’intérieur, non seulement pour son équipement complet, mais aussi pour son silence de roulement. En fait, l’article du magazine Parents va même jusqu’à comparer le Pilot à la Honda Odyssey tellement le VUS est confortable. Contrairement à la minifourgonnette toutefois, le Pilot offre encore le tandem de boîtes automatiques à six ou neuf rapports. Dans ce cas-ci, la plus vieille des deux (celle à six vitesses) n’est pas nécessairement un mauvais choix!

VUS à trois rangées – Meilleures technologies de sécurité : Nissan Pathfinder

Vieillissant, le Nissan Pathfinder semble encore capable de séduire une publication qui observe surtout les caractéristiques familiales d’un véhicule. Ici, les systèmes de sécurité ont convaincu, tout comme ce coup de klaxon entendu après chaque promenade où l’une des portières arrière aura été ouverte avant ou pendant la conduite. Ce dispositif rappelle au conducteur qu’il a peut-être un enfant – ou même un animal de compagnie – attaché à l’arrière.

VUS à trois rangées – Meilleur Design : Mazda CX-9

Le constructeur Mazda n’est certainement pas une marque avec d’innombrables ressources financières, mais en revanche, le design des plus récentes saisons semble plaire au public en général. D’ailleurs, malgré son introduction en 2017, le plus gros utilitaire commercialisé par Mazda n’a pas pris une seule ride. Il ne faudrait pas oublier l’agrément de conduite du CX-9 non plus.

VUS à deux rangées – Meilleur roulement tranquille : Buick Envision

La division aux trois boucliers est depuis longtemps associée au silence de son habitacle. Le Buick Envision, assemblé en Chine, ne fait pas exception à cette règle grâce au système de réduction de bruit.

Le magazine Parents mentionne l’excellence du moteur 4-cylindres turbo de 2,0-litres jumelé à une boîte automatique à neuf rapports, mais ce moulin est réservé aux versions plus cossues. Dans les autres livrées, le conducteur doit composer avec un 4-cylindres atmosphérique de 2,5-litres et une boîte de vitesses à six rapports seulement.

VUS à deux rangées – Meilleur système de direction : Chevrolet Equinox

C’est vrai que le Chevrolet Equinox vient avec une réputation de véhicule mal assemblé et moins durable que la moyenne. Mais, depuis sa refonte pour l’année-modèle 2018, le VUS compact fait beaucoup mieux au chapitre de l’expérience de conduite, et même au niveau de la qualité générale. Le magazine Parents a jugé que la direction du Chevrolet était particulièrement précise, tandis que sa mécanique était puissante à souhait.

VUS à deux rangées – Meilleur espace pour sièges pour enfants : Ford Edge

Lorsqu’il est question d’espace pour les sièges pour enfants, le Ford Edge n’a pas d’égal… selon la publication. On peut donc y installer trois sièges, une rareté dans le créneau des VUS à deux rangées de sièges. Le Ford Edge est aussi l’un des plus confortables.

VUS à deux rangées – Meilleure refonte : GMC Terrain

Le prix de la meilleure refonte pour les VUS à deux rangées de sièges va… roulement de tambours – au GMC Terrain! Bizarrement, la refonte a été accomplie pour l’année-modèle 2018, en même temps que le Chevrolet Equinox, mais bon, c’est le choix du magazine! L’article mentionne aussi la suspension plus confortable sur le modèle Denali.

VUS à deux rangées – Meilleur choix écologique : Subaru Crosstrek Hybrid

Par les temps qui courent, il faut regarder du côté des VUS purement électriques pour sauver au niveau de la consommation. Mais, fort heureusement, les modèles hybrides ne sont plus aussi rares qu’à l’époque. Subaru fait d’ailleurs le pari que son deuxième Crosstrek Hybride connaisse un peu plus de succès que le premier qui faisait appel à une motorisation hybride conventionnelle. Avec un arrangement rechargeable, il est possible de rouler sur l’énergie du bloc de batteries, mais il ne faut malheureusement pas s’attendre à de grandes distances.

VUS à deux rangées – Meilleur choix pour les longs voyages : Subaru Forester

Le constructeur Subaru est souvent nommé au sein de cette liste du magazine Parents. Le Forester serait le véhicule idéal pour les expéditions, grâce à son rouage intégral de série, son support de toit et son confort exemplaire. On pourrait même ajouter que la consommation de carburant du Forester est très bonne depuis quelques années, un fait d’armes possible depuis l’adoption d’une boîte de vitesses à variation continue.

Berlines – Meilleur rapport qualité-prix pour un hybride : Honda Accord Hybride

Dans les arguments énumérés par le magazine Parents, la berline Honda Accord Hybride ne coûte pas tellement plus cher que le modèle régulier, tandis que l’espace dans le coffre n’est plus handicapé par une batterie logée derrière la banquette arrière. Mentionnons aussi que l’Accord Hybride n’est franchement pas désagréable à conduire.

Berlines – Meilleur en toutes conditions météo : Subaru Legacy

Le constructeur en a fait son cheval de bataille : les quatre roues motrices garantissent une motricité supérieure en hiver. La Nissan Altima est venue s’ajouter aux rivales directes de la Legacy avec un système AWD, mais ce dernier n’est pas de type permanent comme celui de Subaru.

La refonte pour 2020 a certainement aidé dans ce cas-ci, la berline qui peut désormais être commandée avec une motorisation 4-cylindres à plat turbocompressée plus énergique.

Berlines – Meilleure voiture sport : Nissan Maxima

C’était son angle d’attaque lorsqu’elle a été remodelée pour l’année-modèle 1989 en Amérique du Nord. La voiture sport à quatre portes (ou Four Door Sports Car) se démarque encore aujourd’hui de ses paires par une conduite relativement dynamique. Toutefois, il est permis de mentionner l’effort de Toyota avec son Avalon XSE, une grande berline étonnamment amusante à conduire. D’ailleurs, aux États-Unis, il existe également une livrée TRD!

Berlines – Meilleure voiture sport hybride : Toyota Camry Hybride

C’est tout de même étonnant de constater que les versions hybrides sont désormais les plus sportives de l’alignement Toyota. Même la Camry n’échappe pas à cette règle. Le constructeur continue d’offrir un moteur V6 pour les plus conservateurs d’entre nous, mais force est d’admettre que le penchant hybride de la berline intermédiaire mérite au moins un essai.