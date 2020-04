FCA rappelle quelque 365 000 véhicules pour un problème de caméra de recul

Le groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) procède au rappel d’environ 365 000 véhicules, dont 46 772 au Canada, en raison d’un problème avec le système de caméra de recul. Concrètement, l’affichage de la vue arrière demeure en place trop longtemps à l’écran du système multimédia après que le levier de vitesse ait été retiré de la position de marche arrière.

Les modèles visés par la campagne sont nombreux. On parle des suivants :

- Jeep Gladiator et Cherokee 2020

- Jeep Wrangler, Grand Cherokee et Renegade 2019 et 2020

- Ram 1500, 2500 et 3500 2019 et 2020

- Chrysler Pacifica 2019 et 2020

- Dodge Durango 2019 et 2020

- Dodge Challenger 2019

On ne parle pas de tous les véhicules, toutefois. En fait, les unités fautives sont équipées d’un écran de 8,4 ou de 12 pouces à la hauteur du système multimédia.

FCA prévoit lancer la procédure de rappel le 22 mai prochain et commencera bientôt à informer les propriétaires. Si vous avez remarqué que l’écran de votre véhicule tarde à couper l’alimentation de la caméra de recul (ou ne le fait peut-être jamais), alors vous pouvez vous attendre à devoir passer à l’atelier.

Le groupe FCA a toutefois mentionné que les clients pourront recevoir une mise à jour par la magie des ondes.

Aucun accident ou blessure n’a été enregistré en lien avec ce problème au moment d’écrire ces lignes.