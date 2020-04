Les R1S et R1T de Rivian retardés jusqu’en 2021

Dans l’univers de la voiture électrique, un des débuts les plus attendus de l’année était l’arrivée du premier modèle de la firme Rivian. On se rappellera que l’entreprise s’apprête à introduire deux nouveaux produits sur le marché, soit la camionnette R1T et le VUS R1S.

Et bien le coronavirus vient de modifier les plans de la firme. Cette dernière a confirmé que ses produits ne feront pas leurs débuts avant de la fin de la présente année tel qu’il était prévu. Il faudra plutôt attendre 2021 avant de les voir se pointer. Les deux créations électriques Rivian avaient été présentées pour la première fois au Salon de l’auto de Los Angeles en 2018.

En préparation pour leurs grands débuts, Rivian travaillait à adapter une ancienne usine de Mitsubishi à Normal, dans l’Illinois, mais elle a dû renvoyer les travailleurs chez eux le 18 mars dernier après que des ordres de confinement aient été mis en place pour faire face à la pandémie. Une vidéo diffusée le 1er avril montre les progrès réalisés par Rivian dans la transformation de l’usine qui a été utilisée pour la dernière fois pour construire le Mitsubishi RVR (Outlander Sport aux États-Unis).

L’entreprise adopte également des mesures pour minimiser les perturbations. Par exemple, une poignée d’entrepreneurs sont encore en mesure de travailler à la transformation de l’usine, mais la plupart des 300 employés de Rivian sont à la maison. Ceux-ci sont entièrement payés pendant l’arrêt temporaire.

Rivian se veut l’entreprise vedette montante dans le monde du véhicule électrique. La compagnie a réussi à mettre la main sur des milliards de dollars en s’associant avec des firmes comme Amazon, Cox Automotive et Ford. Elle a également reçu des commandes pour de futurs véhicules de la part d’Amazon et de Ford. Rivian s’apprête même à construire des véhicules de livraison pour Amazon et un VUS pour la division Lincoln de Ford.