3500 voitures de location s’envolent en fumée en Floride

Dans ce qui doit être décrit comme un accident bizarre, un incendie s’est déclaré vendredi dans un terrain secondaire où des voitures de location de l’aéroport international du sud-ouest de la Floride étaient garées, endommageant au moins 3500 unités. Au total, le brasier s’est étendu sur au moins 15 acres.

Alors que l’enquête sur les causes de l’incendie est toujours en cours, les photos, ainsi de nombreux commentaires de témoins, fournissent des réponses.

Dans un premier temps, on peut voir que de nombreuses voitures sont garées sur l’herbe. Or, plusieurs auraient été conduites avant d’être stationnées à ces endroits avec des pots d’échappement encore chauds. La chaleur et les matériaux facilement inflammables ne sont jamais un bon cocktail. Plusieurs croient que cela pourrait très bien en être la cause.

Or, pour en trouver l’origine, il faut pointer du doigt le coronavirus, encore lui. En fait, avec des aéroports qui fonctionnent au ralenti et une population qui se déplace beaucoup moins, on devine qu’en temps normal, aucune voiture n’est placée sur l’herbe ; elles sont plutôt sur la route, louées par des voyageurs.

L’incendie lui-même a suscité une réponse combinée des services d’incendie de tout le comté de Lee, ainsi que l’aide des unités de l’aviation et des services d’incendie des comtés voisins de Charlotte et Collier. Les forces de l’ordre étaient également présentes pour aider à contrôler la circulation et à diriger les voyageurs vers de nouveaux stationnements temporaires et des zones éloignées de la scène. L’unité d’aviation du comté de Charlotte a effectué 80 largages au-dessus de l’incendie.

Ce dernier a été entièrement maîtrisé et éteint dès samedi, alors que les premiers intervenants ont lutté contre le feu pendant la nuit de vendredi à samedi, en s’assurant d’éteindre les flammes et d’éviter d’autres dégâts dans les zones environnantes. Les 3800 voitures de location restantes appartenant à diverses entreprises ont été déplacées dans une zone plus sûre et n’ont pas été endommagées.

Heureusement, personne n’a été blessé et les autorités sont en train de faire toute la lumière sur cette affaire. Avec des températures atteignant parfois les 30 ° Celsius en Floride, une sécheresse générale et un manque de pluie, il est fréquent de voir des incendies se déclarer à ce temps-ci de l’année. Espérons que cet incident apprendra aux responsables, ainsi qu’à d’autres, les conséquences de garer près de 7500 voitures dans un champ ouvert, sur l’herbe, à la chaleur.