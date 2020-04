Le Salon de l’auto de Pékin officiellement repoussé au 26 septembre

Les organisateurs du salon de l’automobile de Pékin ont annoncé que l'événement de cette année a été reporté au 26 septembre. Initialement, il devait se mettre en branle le 21 avril.

On savait depuis le début du mois de mars que ce dernier avait été reporté en raison du coronavirus, mais aucune date n’avait été annoncée pour sa reprise. Ce qui sera intéressant de voir, c’est à quel point ce dernier va adopter un nouveau visage, car nombre des dévoilements qui devaient y être effectués auront probablement lieu en ligne ou ailleurs d’ici là.

Si le Salon de l’auto de Pékin est conservé à l’horaire, quantité d’autres événements du calendrier automobile ont été annulés en raison de la pandémie. Par exemple, les salons de l’automobile prévus à Genève, à Detroit et à Paris, respectivement en mars, en juin et en septembre, ont été annulés. De son côté, le Salon de New York qui devait s’amorcer cette semaine a été reporté au mois d’août. À moins d’un revirement spectaculaire de la situation aux États-Unis, on doit le considérer comme menacé. En revanche, la fin du mois d’août est dans un peu plus de quatre mois. Au rythme où les choses évoluent…

La plupart des grands constructeurs automobiles ont également cessé leur production dans le monde entier, mais beaucoup ont déclaré qu’ils reprendront leurs activités graduellement à compter de la mi-avril, à condition que cela ne présente aucun danger.

Nous vous reviendrons avec des mises à jour fréquentes sur l’évolution de la situation un peu partout à travers l’industrie.