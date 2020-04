Hershey 2019 : 20 véhicules qu’on ne voit jamais

Auto123 revisite la plus récente édition du rassemblement annuel de Hershey, le plus grand évènement sur la côte est américaine dédié aux voitures anciennes... et certaines qui sont nouvellement anciennes! Aujourd'hui, un regard sur les meilleures voitures rares de Hershey.

Voir aussi: Voitures à vendre à 10 000 $ et moins à Hershey

Voir aussi: Les plus belles voitures de l'encan RM Sothebys de Hershey

Voir aussi: Hershey 2019 : les plus beaux pick-up

Au rassemblement automobile de Hershey, la question n’est pas de savoir si on va avoir la chance de découvrir des modèles rares, mais combien vont nous tomber sous la main. En voici 20 qu’on ne voit pratiquement jamais sur nos routes ni dans nos rassemblements automobiles.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Dodge Raider 1988

Dire que ce Dodge Raider est une rareté est un euphémisme. Nous aurions plus de chance de le trouver sous son appellation nord-américaine chez Mitsubishi, soit Montero. Ailleurs dans le monde, on parlerait du Pajero. L’exemplaire vu à Hershey appartient à la première génération du produit, proposé de 1981 à 1991. Il était offert en échange de 5500 $.

Daimler DS 420

Malheureusement, aucune information n’était affichée à propos de ce véhicule, mais on peut vous confirmer que la limousine DS 420 n’a pas été produite en grande quantité. En fait, entre 1968 et 1992, quelque 4100 exemplaires ont été fabriqués. Étonnement, son prix n’est pas exorbitant sur le marché. Sur le Net, il est possible de mettre la main sur un exemplaire pour environ 10 000 $ à 15 000 $.

Rolls-Royce Brewster 1938

Les Rolls-Royce ne sont pas rares, mais un modèle portant la signature Brewster, ça, ça ne court pas les rues. Cette signature, elle vous saute au visage lorsque vous jetez un regard au modèle. On parle bien sûr de cette grille en forme de cœur, inimitable.

Ford Ranchero 1970

Si les modèles Torino de Ford ne sont pas rares dans l’univers du muscle car, retrouver une version Ranchero du modèle relève pratiquement du miracle, même si 21 640 exemplaires ont vu le jour. Au total, quatre variantes étaient proposées en 1970, soit la version de base, la 500, la GT et la Squire.

Buick Grand National 1985

Vous vous demandez sûrement ce que fait une Buick Grand National dans une galerie de modèles rares. Et bien la réponse est simple. Généralement, ce sont des éditions de l’année 1987 que l’on aperçoit, car la production cette année-là fut la plus fructueuse à quelque 20 000 exemplaires. En 1985, seulement 2012 unités étaient produites. Prix de vente : 24 900 $.

Hudson Super Six Convertible 1947

Parlant de rareté, 1462 unités de cette Hudson ont été assemblées pour 1947. Conséquemment, les occasions sont rares sur le marché. Ce modèle a été restauré dans les années 90 et affiche 67 000 milles d’usure. Prix demandé : 26 000 $.

Armstrong Siddeley 1951

Pas assez rares encore ? Que diriez-vous alors d’une Armstrong, une voiture anglaise d’une marque qui a assemblé des modèles du début des années 20 à la fin des années 50 ? Inutile de vous dire que cette voiture a fait tourner bien des têtes à Hershey, car très peu de gens étaient en mesure de la reconnaître. Le propriétaire affirmait que c’était possiblement la seule en sol américain. Il en demandait 32 000 $. Une recherche sur le Net nous a permis de la retrouver sur le site Hemmings où son prix est désormais de 28 000 $. Pour collectionneurs avertis.

International Harvester Travelall

Ce magnifique VUS des années 50 de la firme International était offert à un prix fort raisonnable de 18 000 $. Considérant sa rareté et le fait qu’il n’affiche que 27 000 miles, voilà une affaire qui était à considérer. Il faut seulement prévoir un certain budget pour le carburant.

Dodge Xplorer 21 Motor Home 1969-70

Là, on doit vous avouer avoir été bouche bée devant ce modèle. Si on connaît bien le fourgon de Dodge, le travail de la firme Frank Industries (division XPlorer Motor Homes) ayant mené à la transformation de cette Dodge nous était inconnu.

Le modèle se vendait autour de 6500 $ à l’époque et fournissait tout le nécessaire pour les escapades en famille. La pièce photographiée n’était pas à vendre.

MG Y 1949

Les MG ne sont pas des voitures rares en tant que telles sur nos routes l’été, mais dans le cas d’une variante de la sorte, c’est totalement l’inverse. Cette voiture n’était pas à vendre, mais exposée au Concours d’élégance.

Autocar 1923

La marque Autocar a vu le jour en 1897 à Ardmore, en Pennsylvanie. Bien qu’elle ait produit des voitures de 1901 à 1912, c’est dans le domaine du camion utilitaire qu’elle a fait sa marque. L’entreprise a été achetée par White en 1953, puis par Volvo en 1981.

Incroyablement, la division Autocar est toujours active aujourd’hui. Fait intéressant à propos du modèle photographié, le moteur est situé sous le siège. Doit-on parler des premiers sièges massant de l’histoire ?

Indiana 1917

La compagnie Indiana Truck a proposé son premier camion en 1910 et s’est uniquement spécialisée dans la confection de ce type de véhicules jusqu’à ce qu’elle disparaisse du paysage en 1939. Au début des années 30, soit autour de 1932-33, elle est passée aux mains de la firme White. A-t-on besoin de vous dire que nous n’avions jamais vu un véhicule de cette entreprise avant d’en croiser un à Hershey ?

Thorne B3 1932

En voilà un autre qui nous a mystifiés. En fait, on entend jamais parler de la compagnie Thorne qui offrait des véhicules utilitaires qui étaient surtout utilisés par des entreprises de livraison de lait, de pâtisseries, etc. Nos recherches nous ont permis de trouver des photos de ce modèle alors qu’il était en pleine phase de restauration, en 2016.

Safarikar 1973

Bâti sur le châssis d’un camion International et utilisant aussi une mécanique de cette marque, le Safarikar est une création signée Bruce Mohs qui nous a aussi offert le concept Ostentatienne en 1967.

Trois sièges à l’avant, une carabine, des portes qui s’ouvrent de façon inhabituelle, tout est là pour capter l’attention des gens. Et ça fonctionne.

Pontiac Catalina Safari 1960

Lorsque l’auteur de ces lignes voit une Pontiac 1960, il est pris de nostalgie, car ce modèle a été son premier contact avec l’univers de la voiture ancienne. Et on parle d’une année où les unités toujours en circulation sont rares. Ajoutez à cela une version familiale Safari et vous avez là le combo parfait.

En 1960, 35 402 versions familiales identiques à celle que vous pouvez voir ont été fabriquées ; 14 149 avec une configuration à neuf places, 21 253 avec une approche à six places. La première coûtait 108 $ de plus à 3207 $.

Ford Anglia 1959

Il n’y a pas de surprises ici, une Ford Anglia est assurément un modèle rare puisqu’on parle d’une création de la division anglaise de Ford. Bien sûr, quantité d’exemplaires ont été exportés ici à l’époque, mais 60 ans plus tard, on s’entend, ces derniers commencent à se faire rares. Le modèle aperçu était dans une condition superbe.

Willys 1954

La marque Willys est connue pour nous avoir donné le Jeep, mais peu de gens savent qu’elle a déjà proposé des voitures. Une pièce très rare, il va sans dire.

Fiat 1000 GT 1961

Avez-vous déjà vu un tel modèle sur la route ? Si vous êtes chanceux, vous en avez croisé un dans une collection privée ou dans un musée. À Hershey, il est possible de les voir rouler, car chaque modèle présent au concours d’élégance doit se présenter sur place sur son propre pouvoir. Magnifique !

Graham Paige 1940

La compagnie Graham Paige proposait une devanture unique avec ses produits d’avant-guerre. Les modèles sont rares sur le marché, mais il est impossible d’en manquer un lorsqu’on connaît la signature. Quelle gueule ! L’année 1940 était la dernière de cette grille, toutefois. L’approche était similaire en 1941, mais pas aussi spectaculaire.

Cadillac F 1905

La marque Cadillac est bien sûr toujours présente sur le marché et c’est peut-être ce qui rend la vue de ce modèle de 115 ans aussi spéciale. En fait, il est impossible de se tenir devant cette voiture et ne pas ressentir une certaine émotion. Quelle durabilité !