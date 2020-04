Des versions hybrides enfichables pour les Volkswagen Arteon et Tiguan

Volkswagen a confirmé en début de semaine que des versions hybrides enfichables de ses modèles Arteon et Tiguan étaient présentement en préparation. Pour l’instant, on ne sait pas quand ces variantes seront proposées. On ne sait pas, non plus, si elles feront le saut en Amérique du Nord.

Considérant toutefois l’engagement de l’entreprise en matière d’électrification, il y a lieu d’espérer.

Pour ce qui est de l’échéancier, ça pourrait bien être 2021, car les deux produits doivent subir des modifications de milieu de cycle à ce moment. Ce sera peut-être une année plus tard concernant l’Arteon, vu son arrivée plus récente sur le marché. Néanmoins, il n’est pas impossible que ces retouches de mi-parcours incluent l’arrivée de variantes hybrides enfichables.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Selon Volkswagen, l’intérêt pour les véhicules électrifiés est en forte croissance. Le constructeur automobile a souligné son marché intérieur, l’Allemagne, où une Passat sur sept est vendue avec cette configuration. Ce modèle est basé sur une version du modèle qui n’est pas la nôtre, c’est à souligner.

Concernant les plans de l’entreprise, Volkswagen prévoit électrifier à terme tous les véhicules de sa gamme. Dans le cas de la dernière Golf, il existe deux groupes motopropulseurs hybrides rechargeables, dont l’un est axé sur les performances et développe 242 chevaux avec la sportive GTE.

Volkswagen lancera également des variantes hybrides rechargeables axées sur la performance par l’intermédiaire de sa division R. La première version du genre s’est déjà pointée ailleurs dans le monde sous la forme du Touareg R. Ce dernier propose une puissance de 455 chevaux grâce à un moteur V6 turbocompressé ainsi qu’une unité électrique.

Ça va bouger chez Volkswagen, et à très grande vitesse, une fois la pandémie derrière nous.