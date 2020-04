Top 10 : Un voyage virtuel dans les musées automobiles du monde

La pandémie du COVID-19 affecte toute la planète et, au moment d’écrire ces lignes, la seule bonne action qu’un être humain peut faire s’il n’est pas en première ligne en train de combattre les effets de ce virus, c’est de RESTER À LA MAISON.

Qu’en est-il de l’amateur automobile, surtout en ce printemps où les bolides ressortent petit à petit? Eh bien, il y a ceux et celles qui préparent déjà leurs jouets respectifs à l’intérieur, à l’abri de la contagion bien évidemment, mais pour les autres qui ne veulent pas encore prendre le risque de conduire loin de la maison en ces temps incertains, il reste beaucoup d’options pour s’amuser « automobile » entre quatre murs.

Au-delà des classiques d’Hollywood, des jeux vidéo, il y a bien entendu tout le contenu éditorial d’Auto123.com, mais il y a aussi les musées automobiles qu’on peut visiter dans le confort de son foyer, et ce, grâce à Google StreetView, à YouTube et à l’internet.

Bon, c’est vrai, visiter un musée sur l’histoire d’une marque en particulier est beaucoup plus authentique en personne, mais dans les circonstances actuelles, pouvoir se promener de salles d’expositions en salles d’expositions à l’aide d’une souris ou d’un écran tactile se veut une option tout à fait noble… et gratuite! Si on compare avec la facture des billets d’avion nécessaires pour se rendre dans ces musées à travers le monde, cette visite virtuelle est probablement l’aubaine de la semaine!

Sans plus tarder, voici quelques-uns des musées automobiles que vous pouvez visiter dès maintenant.

Le National Corvette Museum

Situé à Bowling Green, au Kentucky, le musée dédié à la Chevrolet Corvette est un endroit incontournable pour tous les mordus de la sportive américaine. L’endroit expose même les voitures endommagées durant le fameux effondrement du gouffre en 2014. Le musée est encore composé en majorité de Corvette à moteur avant ! Inutile de rappeler que la nouvelle C8 a transféré son moteur V8 derrière les occupants.

Visite du musée

Musée Ferrari

Du Kentucky, on saute directement en Italie où le coronavirus fait des ravages en ce moment. Cette visite virtuelle est beaucoup plus sécuritaire pour le moment. L’exposition de Maranello en Italie n’est certainement pas aussi vaste que celle de quelques autres musées virtuels, mais bon, pour le mordu du cheval cabré, c’est tout de même intéressant de jeter un coup d’œil à quelques Formule 1 mythiques ou même à quelques icônes comme la F40 ou la F50.

Visite du musée

Lire aussi : Les musées automobiles de l’Italie : Les musées Ferrari

Musée Toyota

Le Toyota Automobile Museum, situé à Nagakute au Japon, expose bien entendu quelques faits marquants de l’histoire de la marque nipponne, mais en plus, les amateurs peuvent admirer des véhicules issus d’autres marques importantes dans l’histoire de l’automobile à l’échelle planétaire. N’empêche, la visite vaut le détour simplement pour admirer la mythique 2000GT, probablement l’une des plus jolies voitures de l’histoire.

Visite du musée

Musée Honda

Baptisée Honda Collection Hall, cette exposition située à Motegi au Japon regroupe une belle brochette de bolides de course de tout acabit. Des voitures de touring aux Formule 1 sans oublier les motocyclettes, il y en a pour tous les goûts ici. Mentionnons la présence d’une Honda NSX Mugen Castrol ayant participé au championnat JGTC en 1998. Un pur délice pour l’œil!

Visite du musée

Musée Porsche

Que serait l’industrie automobile sans l’apport de Ferdinand Porsche? Ce qui est certain, c’est que le nombre de voitures à motorisation arrière serait de beaucoup réduit. Situé à Stuttgart, le musée Porsche s’occupe d’entretenir la légende avec plusieurs véhicules importants de l’histoire de la marque allemande, des premières voitures jusqu’aux classiques modernes.

Et grâce à cette exposition grandiose, on se rend compte que le constructeur n’est pas strictement centré sur la 911.

Visite du musée

Lire aussi : Top 10 : Ce que nous avons vu au musée Porsche à Stuttgart

Musée Mercedes-Benz

La ville de Stuttgart en Allemagne est à l’origine d’une autre grande division allemande, celle mieux connue sous ce symbole d’étoile d’argent. Mercedes-Benz propose aussi à ses irréductibles consommateurs d’admirer les plus belles réalisations de la marque à son musée de Stuttgart.

Le seul hic dans cette visite virtuelle de Google Street View, c’est qu’elle n’autorise pas une visite approfondie des lieux. Mais bon, juste un bref coup d’œil au prototype C-111-II de 1970 – ou à cet autre concept F 400 de 2002 – vaut le détour.

Visite du musée

Musée Nissan

Le musée Nissan, mieux connu sous l’appellation Zama Warehouse, n’est pas disponible via l’application Google Street View. En revanche, il est possible d’avoir recours à cette très longue (près de trois heures) visite officielle via YouTube. Pour mieux comprendre ce qui se dit sur tous les véhicules présentés dans ce long métrage automobile, YouTube propose une traduction simultanée.

Sans aucun doute, il s’agit ici de la visite la plus détaillée de ce bref tour d’horizon virtuel.

Musée Mazda

Le petit constructeur d’Hiroshima au Japon entretient aussi une collection de ses plus belles et inusitées créations. Juste dans cette image, on aperçoit la diminutive kei car Autozam AZ-1, la très désirable Mazda RX-7 FD et la plus luxueuse Eunos Cosmo.

Notez qu’au moment d’écrire ces lignes, l’exposition était fermée au public pour rénovations. Gageons que la crise du COVID-19 va causer certains retards à ce niveau.

Visite du musée

Lire aussi : Le musée de Mazda

Musée Henry Ford

Il s’agit assurément du musée le plus proche du Canada, l’exposition qui est à quelques kilomètres seulement de Windsor en Ontario, la ville de Détroit qui est juste de l’autre côté de la rivière Détroit.

Le Henry Ford Museum of American Innovation – tel est son nom – est bien plus qu’un endroit dédié à l’histoire de l’ovale bleue. En effet, l’exposition va plus loin en retraçant des moments importants de l’histoire américaine. Tout compte fait, pour les Canadiens et Canadiennes qui ne sont pas trop loin de Détroit, une excursion en voiture vaut le détour dans la région de Dearborn. Il faudra toutefois attendre la fin de cette pandémie!

Visite du musée

Musée Lamborghini

L’autre marque automobile italienne rendue célèbre pour ses créations extraordinaires, Lamborghini, a également une exposition permanente à Sant’Agata, en Italie. À l’intérieur de cette salle virtuelle, on peut admirer quelques-unes des belles exotiques à moteur V12 de l’histoire de la marque et même quelques prototypes inusités comme l’Egoista monoplace de 2013 ou le prototype Cala de 1995, pour ne nommer que ceux-là.

Visite du musée

Lire aussi : Les musées automobiles de l’Italie : Les musées Lamborghini

Boni : GM Heritage Center

Ici, il n’est pas question de visiter le GM Heritage Center à l’aide d’un curseur et d’une souris à travers une salle virtuelle. Non, le GM Heritage Center, situé dans le complexe du géant américain au centre-ville de Détroit offre la possibilité de jeter un coup d’œil détaillé sur son exposition. Plusieurs photos haute définition des véhicules sont disponibles. Pour les mordus de General Motors, ce voyage photographique s’impose.

Visite du centre

Lire aussi : Top 10 : Les meilleurs véhicules du Heritage Center de GM