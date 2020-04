Vient-on d’apercevoir le prochain Nissan Rogue ?

Chez Nissan, la crise du coronavirus n’aurait pu tomber à un pire moment. En effet, la firme se trouve au cœur d’une période où la majorité de ses modèles effectue le passage d’une génération à une autre.

En décembre dernier, on a eu droit à la nouvelle Sentra. L’année en cours devait nous faire apparaître d’autres modèles renouvelés, notamment le VUS Rogue. Les Pathfinder, Murano, Maxima et Frontier sont aussi mûrs pour être repensés.

En coulisse, on s’active, toutefois, afin d’être fins prêts lorsque les activités « normales » reprendront.

D’ailleurs, au Brésil, des collègues ont découvert un dossier d’enregistrement de propriété intellectuelle qui nous révèle peut-être le design de la prochaine génération du Nissan Rogue. Le document ne mentionne pas de quel véhicule il s’agit, mais ce dernier ressemble beaucoup à celui aperçu sur des photos d’espionnage au cours des derniers mois.

Le Rogue, on va l’appeler ainsi, est toujours porteur de la calandre en V de Nissan et on retrouve une large ouverture au bas du bouclier avant. Bien que cela ne soit pas évident sur ces images, les photos d’espionnage montrent qu’il y a des phares antibrouillard juste au-dessus de l’ouverture dans les coins de la partie avant. Les phares qui s’allongent sur les flancs du capot comprennent les clignotants. Le capot est assez plat, à l’exception des parties plissées près des ailes.

De profil, le nouveau Rogue ressemble au modèle actuel. La lunette arrière a une forme plus anguleuse. Une pièce décorative semble greffée au hayon, près du pilier D, mais les détails ne sont pas évidents à discerner avec ce genre de croquis. Toujours à l’arrière, la lunette semble plus petite. Le hayon a une forme plus sculptée que sur le modèle actuel. On voit aussi, clairement, une plaque de protection au bas du pare-chocs.

Sur les photos d’espionnage qui avaient été aperçues un peu plus tôt, on avait eu droit à un premier coup d’œil à l’intérieur du véhicule. Ce dernier est équipé d’un tableau de bord numérique et d’un grand écran multimédia à la console centrale. Les commandes de la climatisation apparaissent aussi sur un écran.

Quant au groupe motopropulseur, il faudra voir à quel genre d’ajustements on aura droit. Le Rogue pourrait bien conserver son moteur 4-cylindres de 2,5 litres, mais il pourrait profiter de la version de 188 chevaux qui a été mise au service de la plus récente Altima.

Le nouveau Rogue devrait faire ses débuts cette année, mais on ne sait pas encore quand il arrivera. Avec l'annulation de tant de salons automobiles, Nissan pourrait simplement laisser tomber tous les détails en ligne à un moment donné.