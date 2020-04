Comparaison: Hyundai Elantra 2020 vs Nissan Sentra 2020

Notre duel d’aujourd’hui met en scène deux vieilles routières. La Sentra est arrivée en 1983 alors que l’Elantra a fait ses premiers pas en 1992. Dans les deux cas, nous sommes très loin de la simplicité volontaire des premières éditions et dans les deux cas, la qualité a fait un bond en avant prodigieux. La Sentra est nouvelle pour 2020 après un hiatus de sept ans, alors que l’Elantra a été repensée une dernière fois en 2017.

Hyundai Elantra 2020

L’Elantra est la voiture la plus populaire de Hyundai au pays avec 39 463 unités vendues l’an dernier contre seulement 7719 pour une Sentra en fin de carrière. Il y a donc un net avantage pour la coréenne à ce chapitre.

Visuellement, l’Elantra a vu sa calandre profiter de quelques retouches. Le seul changement pour 2020 est l’ajout d’une transmission à variation continue en remplacement de la boîte automatique à six rapports de l’an dernier.

L’Elantra GT est entrée dans sa deuxième génération en 2018. Les modèles de performance, baptisés à l’origine Elantra GT Sport, ont été renommés Elantra GT N-Line l’année dernière. Pour 2020, la N-Line d’entrée de gamme peut être équipée d’une transmission automatique à double embrayage qui, l’an dernier, était limitée au niveau de finition Ultimate. Toutes les autres configurations de l’Elantra GT sont inchangées.

Vaste choix de modèles

Au total, on retrouve sept variantes au menu, soit Essential, Preferred, Luxury, Ultimate Sport, GT et N-Line.

Les quatre premières versions partagent un moteur 4-cylindres de 2 litres bon pour 147 chevaux et 132 livres-pieds de couple. La version de base est livrée avec une boîte manuelle à six rapports, mais la boîte CVT est livrable en option.

Les trois autres variantes utilisent un 4-cylindres turbo de 1,6 litre, lequel offre 201 chevaux et un couple de 195 livres-pieds. Vous avez une boîte manuelle à six rapports avec la version de base, mais une boîte automatique à sept rapports et double embrayage est livrable en option.

Un équipement généreux

C’est bien connu, les constructeurs coréens offrent un excellent rapport prix/équipement. Vous avez par exemple les applications Apple CarPlay et Android Auto de série, peu importe la version que vous choisissez. La version Essential (de base) vient aussi avec des sièges avant chauffants, la climatisation, ainsi que des rétroviseurs extérieurs chauffants et à ajustements électriques.

Les aides électroniques à la conduite font leur entrée avec le modèle Preferred qui offre les alertes pour les angles morts et la circulation transversale arrière, un volant et un sélecteur de rapports gainés de cuir, un volant chauffant, l’entrée sans clef, ainsi que des phares de jour à DEL avec fonction automatique.

Le modèle Luxury ajoute la climatisation automatique, des sièges en cuir et un écran de sept pouces, alors que l’Ultimate en remet avec la détection des piétons, le régulateur de vitesse adaptatif, des sièges arrière chauffants, huit ajustements électriques pour le siège du conducteur, un écran d’information ACL de 4,2 pouces au bloc d’instruments, la recharge sans fil pour appareils cellulaires, de même que des phares et des feux à DEL.

Enfin, avec les versions Sport et N-Line, on ajoute des roues de 18 pouces et on retire les sièges arrière chauffants par rapport à la variante Ultimate, le tout pour profiter de sièges sport.

Turbo égale plaisir

Dans sa livrée à moteur de base, L’Elantra préfère de loin la conduite souple et coulée et c’est aussi ce que vont rechercher les propriétaires. Si vous voulez plus de tonus, il faut penser au moteur turbo. Au surplus de puissance appréciable s’ajoutent alors une suspension indépendante arrière à bras multiples et des disques de frein plus larges à l’avant et à l’arrière, le tout pour de meilleures performances de conduite. Et tout cela se fait avec une économie de carburant fort respectable.

Nissan Sentra 2020

Même si la Sentra n’a pas connu de succès au cours des dernières années, elle s’est quand même écoulée à plus de six millions d’exemplaires depuis ses débuts en 1982. Cette huitième génération représente un modèle qui a maintenant atteint sa pleine maturité et il s’agit de la version la plus aboutie depuis ses débuts.

Notamment, la plateforme est nouvelle et les proportions sont plus généreuses. La voiture est quelques centimètres plus basse et plus large pour mieux faire sentir sa présence. La calandre V-Motion qui définit maintenant tous les modèles de la famille obtient une place d’honneur à l’avant, accompagnée de phares à DEL plus mince.

Équipement bonifié

Le Nissan Safety Shield 360, une suite de six systèmes avancés d’aides à la conduite, est offert de série sur tous les modèles. Il comprend le freinage d’urgence intelligent avec détection des piétons, l’avertissement d’angle mort (BSW), l’alerte de trafic transversal arrière (RCTA), l’alerte de franchissement de ligne (LDW), l’assistance aux feux de route (HBA) et le freinage d’urgence intelligent arrière (RIEB). Également de série, l’alerte de porte arrière (RDA), 10 coussins gonflables supplémentaires et la vigilance intelligente du conducteur (I-DA).

Pour 2020, la Sentra est livrable en cinq versions : S, S Plus, SV, SR et SR Premium.

Il faut opter pour la version SV afin d’avoir droit au système NissanConnect avec Apple CarPlay et Android Auto, un écran couleur de huit pouces avec contrôle multitouche, un système audio à six haut-parleurs, le démarrage à distance et la climatisation automatique à deux zones.

La version SR ajoute un toit ouvrant coulissant à commande électrique, des phares à DEL avec feux de jour à DEL et des phares antibrouillard à DEL. La variante SR vient également avec un siège du conducteur à six réglages électriques avec soutien lombaire à deux ajustements électriques, des écrans pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés et un système audio Bose Premium à huit haut-parleurs.

Nouveau moteur 2-litres

Le vétuste moteur 4 cylindres de 1,8 litre a laissé sa place à un nouveau moteur 2-litres. Enfin, pas tout à fait nouveau. On retrouve ce dernier au service d’autres produits Nissan comme le Qashqai. Il offre avec le Sentra 149 chevaux et 146 livres-pieds de couple comparativement à 124 chevaux et 125 livres-pieds pour l’ancien moteur de base.

Les amateurs de boîtes manuelles seront heureux d’apprendre que le Canada continue d’offrir un modèle à trois pédales, mais seulement avec la version de base S.

Nous n’avons jamais été des amateurs de boîte CVT. Ces dernières mettent souvent un long moment avant d’entrer en action après avoir sollicité l’accélérateur, sans compter qu’elles font crier le moteur dans une cacophonie de bruits disgracieux. Nissan n’a pas beaucoup évolué en la matière. Face à certains concurrents, ses boîtes CVT ne sont pas des plus agréables à utiliser. Il faut avoir le pied léger pour ne pas trop faire souffrir ses tympans.

Et sur la route

La dynamique de conduite s’est améliorée grâce à une nouvelle suspension arrière indépendante assortie à une suspension avant à jambes de force McPherson avec amortisseurs bitubes. Une nouvelle direction assistée électrique à double pignon à crémaillère (DP-EPS), une première pour la Sentra, améliore la sensation et la maniabilité de la direction, tandis que les freins à disque ventilé aux quatre roues du modèle SR réagissent bien.

Le cumul de tous ces changements et une maniabilité, une stabilité et un confort de conduite améliorés, procurent un plus grand sentiment de confiance et de contrôle au conducteur. Le silence de roulement et le confort apportent une touche de voiture plus haut de gamme qui rend les plus longs trajets agréables.

Avantage Hyundai Elantra

Dollar pour dollar, l’Elantra offre plus d’équipement de base et une meilleure garantie du manufacturier.

Avantage Nissan Sentra

Le Nissan Safety shield est un plus et la cabine de la Sentra est plus flatteuse dans ses versions mieux garnies.

Verdict

La Sentra 2020 est le meilleur modèle de la famille à ce jour. Même si elle n’excelle en rien, elle n’a pas non plus de grands défauts. Elle gagne à être connue ; vous allez davantage l’apprécier à l’usage. Son plus gros problème est encore sa boîte CVT.

Si vous comparez les deux modèles avec les moteurs atmosphériques, la Sentra remporte le match tout juste, mais si vous avez quelques dollars de plus pour aller dans les version à moteur turbo, l’Elantra devient vite notre premier choix pour l’agrément de conduite indéniable que vous ajoutez à l’équation.

Hyundai Elantra 2020

On aime

Large gamme de technologies et de fonctions de sécurité

Conduite confortable

Cabine silencieuse aux commandes simples et intuitives

Une des meilleures garanties de son segment

On aime moins

Moteur de base efficace, mais sans inspiration

Les sièges arrière sont plus petits que ceux de certains concurrents

La boîte CVT qui a remplacé la boîte automatique

Nissan Sentra 2020

On aime

Silence de roulement

Excellente économie d’essence

Disponibilité d’une boîte manuelle



On aime moins

Boîte CVT qui demande encore du travail

Bonne en tout, mais excellente en rien

Quelques chevaux de plus seraient les bienvenus

