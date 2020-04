Coronavirus : Ford reporte indéfiniment la réouverture de ses usines nord-américaines

Il y a quelques jours, on a annoncé que Ford prévoyait remettre en marche ses usines nord-américaines quelque part en avril. Considérant l’évolution de la situation au cours des derniers jours, la compagnie a toutefois revu ses plans.

En fait, le site canadien d’Automotive News nous apprend que le constructeur automobile a déclaré mardi qu’il retardait indéfiniment le redémarrage de la production dans ses usines du Mexique, du Canada et des États-Unis. Cette fois, il a refusé d’avancer une date pour la reprise des activités.

Il y a quelques jours, il espérait que le travail puisse reprendre le 6 avril à l’usine d’Hermosillo, au Mexique, et le 14 avril dans le cas de plusieurs usines américaines. Ces dates avaient été avancées après que les projections initiales de reprise du travail aient été prévues pour le 30 mars.

« La santé et la sécurité de notre personnel, de nos concessionnaires, de nos clients, de nos partenaires et des communautés restent notre priorité absolue. Nous travaillons en étroite collaboration avec les dirigeants syndicaux, en particulier à l’UAW (le syndicat des travailleurs de l’automobile), pour développer des procédures supplémentaires visant à assurer la sécurité et la santé de notre personnel. »

- Kumar Galhotra, président de Ford pour l’Amérique du Nord