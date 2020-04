Coronavirus: GM revoit son calendrier de mises à jour de modèles

Après la succession de nouvelles annonçant l’annulation de salons automobiles, le prochain type d’informations que nous risquons de partager massivement avec vous va concerner le report de l’arrivée de certains modèles prévus par les manufacturiers.

Les usines de nombreux fabricants étant fermées et les consommateurs étant bien tranquilles à la maison en raison de la pandémie de coronavirus, il est normal que des retards surviennent. Et c’est sans compter sur les pertes financières que devront essuyer les constructeurs ; des projets seront assurément mis en vielleuse.

Chez General Motors (GM), on retarderait les mises à jour prévues de plusieurs modèles importants.

Citant une note envoyée par GM à ses fournisseurs, The Detroit News a rapporté lundi que la firme a demandé à ces derniers de cesser les préparatifs des mises à jour prévues pour plusieurs modèles de camionnettes et de VUS, ainsi que pour une nouvelle variante de la Chevrolet Corvette.

Toutes les mises à jour sont maintenant reportées à l’année prochaine, selon le journal.

Celles-ci incluraient les rafraîchissements de milieu de cycle pour des Chevrolet Silverado 1500, Equinox, Traverse et Bolt EV, ainsi que les modèles Sierra 1500 et Terrain de GMC. Les changements de mi-parcours pour la Camaro ont également été mentionnés.

Certains des modèles devant profiter d’une mise à niveau ont déjà été révélés, nommément les Chevrolet Equinox et Traverse 2021, de même que le GMC Terrain 2021.

Un porte-parole de GM a déclaré à The Detroit News que si le calendrier de certains modèles est revu, celui d’autres créations, prévues à court terme, demeure à l’horaire. Il s’agit notamment de produits très attendus comme la nouvelle gamme de véhicules électriques comprenant le GMC Hummer, le Cadillac Lyriq, le Chevrolet Bolt EUV et la navette à conduite autonome Cruise Origin. Les débuts de tous ces modèles sont planifiés pour 2021. On verra si la COVID-19 viendra retarder les premiers pas de ces derniers.

Compte tenu de l’aggravation de la situation, d’autres retards sont possibles, d’autant plus que de nombreux constructeurs automobiles consacrent des ressources à l’assemblage de matériel médical dont la lutte contre la pandémie a un besoin urgent. GM s’est déjà engagée à assembler des respirateurs pour soins intensifs dans son usine de Kokomo, en Indiana, notamment.

Certains constructeurs espèrent reprendre la production d’ici la mi-avril, notamment FCA (Fiat Chrysler Automobiles), Ford et Volkswagen. Si tel est le cas, les retards dans les programmes pourraient ne pas être importants — en supposant que la production puisse reprendre. GM n’a pas encore annoncé de date pour la reprise de ses activités, mais elle continue de surveiller la situation de près.