Coronavirus: Ford promet 50 000 respirateurs au cours des 100 prochains jours

Ford est un des manufacturiers qui s’est engagé à contribuer à la lutte contre le coronavirus. Concrètement, l’entreprise va consacrer ses efforts à la fabrication de respirateurs, un item qui est en manque partout aux États-Unis.

Et si la situation n’est pas tragique en date d’aujourd’hui, elle risque de l’être au cours des prochaines semaines alors qu’on prévoit des sommets de cas en plusieurs endroits, notamment dans les états de New York et de la Louisiane.

En entrevue avec réseau CNN lundi soir, Jim Baumbick, vice-président responsable de la gestion de la production chez Ford, a expliqué de quelle façon la compagnie se préparait à participer à l’effort. « On fait appel à la rétro-ingénierie, c’est-à-dire qu’on défait en morceau les unités que l’on a besoin d’assembler afin de savoir quel genre d’espace sera nécessaire pour installer des postes de travail, le tout en tenant compte des précautions à respecter quant à la distance sécuritaire pour nos travailleurs. »

Déjà, Ford donne un coup de main à son partenaire dans cette aventure, GE Healthcare, afin de les aider à augmenter leur capacité de production de respirateurs. Dans le cadre de cette collaboration, Ford apporte aussi son expertise technique et de production dans le but d’en arriver à la fabrication d’un modèle simplifié du ventilateur existant de GE Healthcare. Des unités sont actuellement en route vers des endroits névralgiques.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Cependant, c’est au cours des mois de mai et de juin que la demande sera gigantesque. Une fois la capacité de production de respirateurs atteinte par Ford, la firme estime qu’elle sera en mesure d’assembler 30 000 unités sur une base mensuelle.

« Nous savons que les besoins sont incroyables et que la demande ne va qu’augmenter. On croit être capable de commencer la production à la fin du mois d’avril pour ensuite augmenter la capacité en mai et juin. On doit s’assurer le rendre les respirateurs accessibles le plus rapidement possible. »

Ainsi, c’est une véritable course contre la montre qui a été entreprise par Ford. On sait maintenant à quel moment la compagnie pourra livrer la marchandise. Reste à espérer que le virus patiente suffisamment pour lui donner le temps de le faire avant que la situation ne devienne catastrophique.