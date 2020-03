Coronavirus | Des constructeurs modifient leurs logos pour encourager la distanciation sociale

Les constructeurs traversent une période difficile avec la crise du coronavirus. Plusieurs d’entre eux mettent l’épaule à la roue afin de venir en aide aux autorités, notamment en fournissant du matériel pour les premiers répondants et les hôpitaux (masques, ventilateurs, etc.).

Certains ont aussi trouvé une façon originale de montrer leur appui et encourager du coup la distanciation sociale, mesure nécessaire afin d’éviter la propagation massive du virus, soit en modifiant leur logo.

Chez Volkswagen, on peut clairement voir l’écart créé entre les lettres V et W qui composent le logo de la firme. Du côté d’Audi, on a tout simplement séparé les anneaux ; génial.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

En ce qui concerne Mercedes-Benz, on a vu apparaître des logos avec les branches de la signature être repoussées à l’extérieur du cercle à l’intérieur duquel elles se rejoignent habituellement. Il fallait y penser. Une deuxième version est aussi apparue sur le Net où les trois branches sont à l’intérieur du cercle, mais ne se touchent pas au centre. Le tout ne semblait pas venir du constructeur, toutefois.

Chez Citroën, une vidéo montrant les deux chevrons de la marque se distanciant les uns des autres est aussi un beau clin d’œil à la France qui est durement touchée au moment d’écrire ces lignes.

D’autres constructeurs ont publié des vidéos en ligne encourageant les gens à demeurer à la maison. BMW mentionne que c’est le temps de laisser reposer celle qu’on aime dans le garage alors que du côté de Toyota, on utilise un effet kaléidoscopique pour montrer des modèles qui s’éloignent les un des autres, seulement pour revenir en groupe plus forts.

Bref, on sent une forte unité à travers l’industrie. Bien sûr, celle-ci voit à ses intérêts avec ces belles touches de marketing, mais on ne peut douter de sa bonne intention.