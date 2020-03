Hershey 2019: les plus beaux pick-up

Auto123 revisite la plus récente édition du rassemblement annuel de Hershey, le plus grand évènement sur la côte est américaine dédié aux voitures anciennes... et certaines qui sont nouvellement anciennes! La semaine prochaine, un regard sur les meilleures voitures rares de Hershey.

Amateurs de camionnettes, la galerie qui suit est pour vous. Au dernier rassemblement de Hershey, il nous a été possible, une fois de plus, d’apercevoir quantité de magnifiques pick-up appartenant à des époques différentes. En voici quelques-uns qui étaient offerts à ceux qui avaient les moyens de se gâter.

Studebaker 2R5 1951

Ce véhicule est littéralement le premier que nous avons photographié en arrivant sur place, le premier d’environ 2000. Disons que ça commence bien la journée, car on parle d’un modèle plutôt rare.

Il est difficile de savoir combien de versions 2R5 ont été fabriquées entre 1949 et 1953, une question de classification complexe à l’époque, mais leur nombre est estimé à environ 110 000. Un moteur 6-cylindres de 169,6 pouces cubes et 85 chevaux repose sous le capot.

Cette édition sortait directement du musée de Hershey pour être proposée.

Prix demandé : 24 500 $.

Chevrolet C10 1967

On a ici droit à un modèle qui a été entièrement restauré, tant du côté de la carrosserie que de la mécanique. Sachant ce que cela implique comme coût, l’offre est intéressante. En prime, c’est un V8 de 283 pouces cubes qui loge entre les roues avant.

En 1967, Chevrolet fabriquait ces modèles à la tonne. À preuve, 165 973 exemplaires identiques à celui-là, avec la longue boîte, ont été vendus cette année-là.

Cette camionnette se vendait 2408 $ il y a 53 ans.

Prix demandé : 18 950 $.

Chevrolet Scottsdale 20 1979

Cette version a retenu notre attention dès son arrivée sur les lieux, et pour cause. À première vue, elle semble neuve. Dans les faits, cette illusion n’est pas le fruit du hasard, car le modèle n’affiche que 10 000 miles d’usure.

C’est visible à bien des endroits, quoique les bas de porte montrent des signes de fatigue. Quoi qu’il en soit, la somme exigée pour cette version ne nous semblait pas exorbitante.

Prix demandé : 14 500 $.

Chevrolet Apache 3100 1959

L’année 1959 a été la dernière des modèles de la série Task Force chez Chevrolet. Le nom Apache, lui, a été utilisé de 1958 à 1961, inclusivement.

Sous le capot repose un 6-cylindres en ligne de 235 pouces cubes, un moteur increvable. Au-delà de tout ça, c’est l’histoire de ce modèle qui est intéressante. En fait, il a été aux mains du même propriétaire de 1959 à 2006. Lorsqu’il a été vendu, une restauration complète a été effectuée et seulement 2000 miles ont été parcourus depuis.

Une superbe pièce qui se vendait 1964 $ en 1959.

Prix demandé : 27 750 $.

Chevrolet S-10 1991

Si vous souhaitez quelque chose de plus récent, Hershey a aussi des options pour vous. Cette magnifique camionnette S-10 de l’année 1991 ne montrait que 28 000 miles d’usure lors de notre passage et elle était offerte par son propriétaire original. Pariez qu’elle a élu un nouveau domicile depuis.

Prix demandé : 10 950 $.

Ford F-150 XLT 1994

Pour être considéré comme ancien, un véhicule doit compter 25 ans de service. Cette camionnette Ford était donc admissible cette année et c’est avec fierté que son propriétaire est venu l’offrir.

Contrairement à certains des modèles qui l’entouraient à Hershey, on ne parle pas d’un modèle qui a chômé depuis un quart de siècle, car 124 000 milles étaient affichés au compteur. Cependant, il a été bichonné au point où le croirait directement sorti du concessionnaire.

Prix demandé : 10 500 $.

Ford Pick-up 1933

Il y a de ces histoires qui sont trop belles pour être vraies. Imaginez donc que cette camionnette datant de 1933 n’a connu que deux propriétaires au cours de son histoire. Elle a en fait changé de mains en 1957 lors du décès du premier détenteur, puis a passé les 59 années suivantes en possession d’un type nommé James Sullivan. Ce dernier est décédé en 2016 et le véhicule est demeuré au nom de la succession depuis.

Il a été repeint une fois au début des années 60 et les sièges ont été refaits à la même période. Tout le reste est en parfait état de marche.

Malheureusement, aucun prix de vente n’était affiché. On peut facilement imaginer une facture salée considérant la rareté de la pièce.

Chevrolet Série 3100 1956

Les modèles 1955 à 1957 de la Série Task Force sont très recherchés sur le marché et rien n’indique que cette tendance va se renverser, et ce, malgré le temps qui passe. On parle de pièces classiques ici et aucun cadeau n’est fait à ceux qui souhaitent s’en procurer une.

Cette édition a subi une restauration complète et est offerte à un prix qui reflète la tendance du marché. Et dire qu’elle se vendait 1670 $ à l’époque.

Prix demandé : 30 000 $.

Chevrolet Silverado 2500 1994

Voici un véhicule idéal pour un habitant du Texas ou de l’Oklahoma. Pourquoi ? Parce que là-bas, le prix d’un gallon d’essence à est peine au-dessus de deux dollars. Avec un V8 de 454 pouces sous le capot, on n’ose même pas imaginer la cote de consommation de ce monstre. Et s’il vous paraît encore neuf, c’est qu’il n’a que 45 000 miles d’usure. À faire rêver !

Prix demandé : 18 995 $.

Ford F-100 1964

Parlant de véhicule à faire rêver, en voici un autre. En 1964, on avait toujours droit au modèle de quatrième génération (1961-1966) de la Série F, mais une nouvelle grille décorait la calandre. On avait aussi espacé les lettres Ford un peu plus qu’en 1963 à la base du capot. D’autres améliorations avaient marqué ce millésime, comme quoi les refontes de mi-parcours auxquelles on assiste aujourd’hui ne sont pas nouvelles.

Quant au prix, bien que le modèle se présentait très bien, il est possible de trouver de très bons exemplaires de cette génération pour la moitié du prix.

Prix demandé : 26 900 $.

Ford F-250 1953

C’est en 1953 que l’appellation F-250 est apparue chez Ford. Entre 1948 et 1952, on parlait du F-2 pour définir les modèles trois quarts de tonne. Pour 1450 $, vous pouviez sortir d’une concession Ford avec un exemplaire identique en 1953, ce qui nous semble absolument incroyable aujourd’hui.

Ce modèle était servi par le fameux moteur V8 à tête plate de Ford, une mécanique qui a fait école à son arrivée sur le marché en 1932. Sa puissance avec ce modèle était de 106 chevaux.

Prix demandé : 21 900 $.

Chevrolet… Trump

Les élections américaines s’en viennent. En voilà un qui affiche ses couleurs. Oseriez-vous ?

GMC Série 100 NAPCO 4X4 1955

Aujourd’hui, les camionnettes 4X4 sont légion, mais il y a 55 ans, il fallait faire appel au service de la compagnie NAPCO (Northwest Auto Parts Company) pour obtenir un ensemble de conversion qui permettait de faire passer son camion à un niveau (!) supérieur.

Avant 1956, l’ensemble était livré au propriétaire qui faisait l’installation lui-même. À compter de 1956, ça pouvait être installé à l’usine selon votre demande. On parlait d’une option pouvant aller jusqu’à 1500 $ à l’époque, ce qui faisait doubler la facture. Avec une installation à l’usine, l’acheteur s’en tirait généralement avec un surplus de 1000 $.

NAPCO servait surtout GMC et Chevrolet, mais a aussi converti des camionnettes Studebaker et Ford. En 1960, GM développait son propre rouage 4X4, ce qui allait donner un dur coup à NAPCO.

Prix demandé : 79 000 $.

International Harvester D-2 1939

À la fin des années 30, International était un joueur fort important dans l’univers de la camionnette et du camion de livraison. Les variantes de la Série D-2 se comptaient au nombre de 15 en 1939 et les prix variaient entre 475 et 1200 $, selon le modèle choisi.

Au service de ce magnifique exemplaire, un moteur 6-cylindres en ligne de 213 pouces cubes dont la puissance atteignait 78 chevaux en 1939. Ce qui est incroyable à propos du modèle que vous pouvez apercevoir, c’est qu’il a été aux mains de la même personne de 1939 à 2006. Une restauration complète lui a redonné ses lettres de noblesse.

Prix demandé : 24 500 $.