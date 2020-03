Coronavirus : Le site du Salon de l’auto de NY devient… un hôpital

Il y a un mois, on se préparait tranquillement à la tenue du Salon de New York qui devait avoir lieu lors de la première semaine du mois d’avril. Or, la crise du coronavirus a évolué à une vitesse vertigineuse depuis, si bien que tout ce qui concerne l’automobile est sur pause en ce moment. Et ça inclut l’endroit où devait se tenir le Salon de l’auto de New York, soit le centre des congrès de la ville, connu sous le nom de Jacob Javits Center.

Ce dernier devient, pour les besoins de la cause, un hôpital.

La conversion de la salle d’exposition principale du centre devrait commencer cette semaine, transformant du coup les 1,8 million de pieds carrés de l’espace en premier hôpital d’urgence de la ville de New York, le tout afin de répondre aux besoins criants qu’exige la situation. Ce matin, le gouverneur de l’état, Andrew Cuomo, a déclaré que 140 000 lits devaient être disponibles pour le pic de la crise qui est attendu dans 14 jours dans la région de New York.

Le gouverneur avait annoncé les plans de conversion du centre des congrès samedi et il a visité les lieux lundi après-midi. Il a déclaré que la mise en place de quatre hôpitaux de 250 lits sur le site prendrait environ de 7 à 10 jours.

« Cela va s’aggraver avant de s’améliorer. Nous sommes toujours dans le calme relatif avant la tempête. Vous allez voir le nombre d’infections et le nombre de cas augmenter de façon spectaculaire. Vous allez aussi constater les capacités de notre système de santé, a-t-il déclaré. Nous prévoyons actuellement que le nombre de personnes entrant dans le système sera supérieur à ce que nous pouvons gérer. » - Gouverneur de l’état de New York, Andrew Cuomo

En plus des 1000 lits initiaux rendus disponibles, Andrew Cuomo a déclaré que 1000 lits supplémentaires pour des « soins médicaux plus légers » pourraient également être installés à l’intérieur du Jacob Javits Center.

« Il n’a jamais été prévu d’utiliser le centre de cette façon, mais on fait ce qu’on a à faire, a-t-il ajouté. C’est la façon de faire de New York. C’est la manière américaine. »

Au total, 320 fonctionnaires fédéraux travailleront sur le site, couvrant une superficie de 160 000 pieds carrés.

Parmi les autres sites que le gouverneur a mis sur sa liste de sites d’hôpitaux temporaires, on trouve les campus de SUNY Stony Brook et SUNY Westbury à Long Island, et le Westchester Convention Center, au nord de New York. Chacun d’entre eux disposerait d’une unité de 250 lits sous la gestion de la FEMA (Federal Emergency Management Agency).

New York est confrontée au plus grand nombre de personnes infectées par le coronavirus aux États-Unis avec plus de 25 000 cas confirmés en date d’hier après-midi, selon l’université Johns Hopkins.

Lors de la conférence de presse de lundi, M. Cuomo a exhorté les professionnels de la santé à la retraite à se mobiliser pour faire face à la pandémie.