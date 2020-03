Coronavirus | D’autres fermetures d’usines en Amérique du nord

En plus de Honda qui a annoncé la fermeture de ses installations nord-américaines pour une semaine en raison du coronavirus, d’autres constructeurs ont annoncé hier qu’ils allaient cesser leurs activités en Amérique du Nord, et ce, pour des périodes variées.

D’abord, Ford et GM ont annoncé qu’elles fermaient toutes leurs usines nord-américaines. Les activités vont cesser chez Ford dès la fin des quarts de travail d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 30 mars prochain. Chez GM, l’arrêt va s’amorcer aujourd’hui et se fera en succession. La date du 30 mars a aussi été identifiée pour le potentiel retour à la « normale ».

Chez Ford, un employé de l’usine d’assemblage de Wayne, au Michigan, est aux prises avec le coronavirus.

Du côté de FCA (Fiat Chrysler Automobiles), tout sera à l’arrêt jusqu’au 30 mars. Chez Nissan, ce sera silence radio dans les usines jusqu’au 6 avril.

Partout, la situation sera réévaluée après ces dates.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Chez Hyundai, on a annoncé l’arrêt de la production à l’usine d’Alabama après qu’un travailleur ait été déclaré positif pour le coronavirus.

Quant à Tesla, qui devait cesser ses activités hier en Californie pour trois semaines suite à l’état d’urgence décrétée dans la région de San Francisco et de ses environs, la routine semblait se poursuivre alors que des employés de Reuters ont vu des milliers de voitures être présentes dans les stationnements de l’usine et des employés entrer et sortir des installations. Souhaitons que le message soit aussi entendu là-bas.

En Angleterre, Rolls-Royce a décidé de mettre en veilleuse ses activités pour une période de deux semaines. Là aussi, toute activité cessera à compter du 23 mars.

En Europe et en Asie, la plupart des installations sont à l’arrêt. Tant à cet endroit qu’en Amérique du Nord, on va s’affairer à désinfecter les lieux en prévision de l’éventuel retour des travailleurs.