Hyundai présente son Elantra 2021

Hier soir, Hyundai a profité de la technologie pour présenter en direct, sur le Web, la septième génération de son populaire modèle Elantra. La grande nouveauté, outre un design qui promet de ne laisser personne indifférent, c’est l’arrivée dans la gamme d’une variante hybride.

Au passage, Hyundai persiste et signe ; elle n’est pas sur le point d’abandonner le segment des voitures. Après la Sonata, voilà que l’Elantra se pointe entièrement renouvelée et redessinée de façon agressive.

Le design extérieur de cette dernière ne manquera pas de faire jaser. Hyundai décrit son approche comme la « sportivité sensuelle » et l’Elantra est la deuxième voiture à en profiter après la Sonata.

« Comme la première génération, la septième génération a un caractère audacieux », a déclaré Luc Donckerwolke, chef du design chez Hyundai. L’esthétique fraîche a été complétée par des lignes non conventionnelles et un faciès qui a brisé un tabou dans le design automobile. La nouvelle Elantra est mise en valeur par sa posture qui ressemble à des cristaux géométriques et des surfaces de carrosserie divisées pour obtenir une forte réponse émotionnelle des clients », a-t-il déclaré.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

En fait de dimensions, la voiture a gagné 55 mm en longueur, 25 mm en largeur et son empattement a cru de 20 mm. À l’inverse, sa ligne de toit a été abaissée de 20 mm. Hyundai décrit sa nouvelle Elantra comme un coupé à quatre portes.

Les moteurs

L’Elantra 2021 sera livrable avec deux mécaniques au moment de son lancement. D’abord, un 4-cylindres en ligne de 2 litres à cycle Atkinson développant 147 chevaux et 132 livres-pieds de couple. Ce moteur sera associé à la boîte à variation intelligente du groupe.

La nouveauté, c’est bien sûr l’approche l’hybride. Avec elle, Hyundai s’attaque à la Corolla hybride. La voiture profitera d’un moteur 4-cylindres de 1,6 litre qui sera accouplé à une batterie de 1,32 kWh et à un moteur électrique offrant une puissance de 43 chevaux. Au total, on parle de 139 chevaux et de 195 livres-pieds de couple. Une transmission automatique à six rapports et à double embrayage fait équipe avec cette motorisation.

Hyundai affirme que l’Elantra à essence sera la plus économique de sa catégorie, mais n’a pas de chiffres précis à partager pour l’instant. Avec l’hybride, l’entreprise vise une consommation combinée de 4,7 litres aux 100 kilomètres.

En prime, les modèles hybrides seront équipés d’une suspension arrière entièrement indépendante, alors que les modèles à essence sont équipés d’une suspension arrière à poutre de torsion.

Où est la sportivité ?

Lorsqu’elle faisait la promotion de sa nouvelle création, Hyundai a crié sur tous les toits que sa berline Elantra allait retrouver ses racines de berline sport. Or, l’Elantra qui était animée par un 4-cylindres turbo de 1,6 litre (et d’une suspension arrière indépendante) n’est plus au menu, du moins au moment d’écrire ces lignes.

N’ayez crainte, Hyundai aurait des plans précis pour cette variante, soit avec une déclinaison N-Line, même si rien n’a été confirmé par l’entreprise. Cette dernière va reprendre là où la variante Sport s’est arrêtée, offrant une option intéressante pour les passionnés, à défaut de profiter d’une vraie variante N, comme avec la Veloster.

Habitacle

À l’intérieur, rien n’a été laissé au hasard. Hyundai a même pigé dans l’équipement de luxe de certains de ses modèles pour gâter les variantes les plus huppées de sa nouvelle Elantra. Ainsi, on peut retrouver à bord deux écrans d’affichage de 10,25 pouces chacun, soit un pour le groupe d’instruments, l’autre pour le système multimédia. Un éclairage d’ambiance offrant un choix de 64 couleurs est aussi livrable. La position de conduite a quant à elle été pensée pour le conducteur, notamment avec un aménagement orienté vers lui, « de type aéronautique », comme le mentionne la firme.

En matière de technologie, on ne sera pas en reste alors que les applications Android Auto et Apple CarPlay seront bien sûr présentes, mais en offrant en plus le branchement sans fil.

Les amateurs de la technologie apprécieront également la clé numérique (livrable) qui permet d’utiliser des téléphones intelligents compatibles pour verrouiller ou déverrouiller la voiture.

Sécurité

L’Elantra 2021 comprendra un système d’évitement des collisions frontales, un système d’assistance au maintien de la trajectoire, une aide pour demeurer au centre de la voie, des feux de croisement automatiques, un système d’alerte du conducteur et une caméra de recul à guidage dynamique.

En option, il sera possible d’ajouter l’alerte des angles morts, le régulateur de vitesse intelligent et l’assistant de conduite sur autoroute (HDA). L’HDA est la suite de conduite semi-autonome de Hyundai, réservée aux autoroutes, qui intègre d’autres systèmes existants pour automatiser certaines fonctions de conduite et minimiser la fatigue du conducteur.

L’Elantra 2021 est attendue chez les concessionnaires cet automne, les premières livraisons étant prévues en septembre. Cependant, avec le coronavirus et les conséquences avec lesquels devra composer l’industrie automobile, attendons de voir avant de confirmer quoi que ce soit.