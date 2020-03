Guide de la voiture hybride et électrique 2020 : les hybrides

L’année 2020 marque une décennie de voitures électriques grand public sur nos routes et, à voir qu’est-ce qui arrive sur le marché au cours des douze prochains mois, on peut même affirmer que l’année en cours est particulièrement importante pour le virage électrique qu’entend prendre l’industrie au cours des dix prochaines années.

Évidemment, l’offre hybride et hybride rechargeable est encore d’actualité, mais ce qui retient surtout l’attention pour 2020, c’est le pur électrique!

On remet donc ça pour une quatrième année de suite, le Guide de la voiture électrique et hybride qui a été publié pour la première fois dans ces pages en 2017 et même si la plupart des modèles sont encore en place, certains d’entre eux disparaissent, tandis que d’autres se pointent à l’horizon.

Évidemment, la commercialisation de ces véhicules plus verts pour l’environnement va aussi de pair avec les rabais gouvernementaux, le Canada qui a désormais son programme fédéral depuis mai 2019, tandis que la Colombie-Britannique et le Québec proposent encore des remises à l’achat ou à la location des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Place aux modèles 2020 qui consomment passablement moins de carburant (ou même pas du tout) pour sauver, à leur manière, la planète.

LES HYBRIDES

Acura

C’est du pareil au même du côté d’Acura, l’aile luxueuse de Honda qui prolonge évidemment le mandat de sa NSX qui fait appel à une mécanique V6 biturbo de 3,5-litres, le 6-cylindres qui travaille de concert avec pas moins de trois moteurs électriques pour une puissance totale de 573 chevaux.

La grande berline RLX est quant à elle exclusivement disponible avec un groupe motopropulseur hybride, les chiffres de ventes limités qui expliquent cette décision. Quant au gros MDX, il poursuit lui aussi sa route avec une option Sport Hybrid, empruntée aux deux autres utilitaires de la marque. Dans ce cas-ci, le constructeur va toutefois devoir réviser sa stratégie, le MDX qui est essentiel au succès de la marque.

Ford

Même si le géant de Dearborn a déjà confirmé qu’il renonçait à la voiture traditionnelle (à l’exception de la Mustang), la berline Fusion est toujours au programme et, bonne nouvelle, l’intermédiaire est toujours disponible en version hybride.

Toutefois, c’est l’arrivée du Ford Explorer Hybride qui marque l’alignement de la marque en 2020. En effet, l’utilitaire à trois rangées de sièges vient pour la première fois de son histoire avec une variante hybride. Sous le capot, le gros véhicule s’amène avec un V6 atmosphérique de 3,3-litres de cylindrée, ce dernier qui travaille de concert avec un système hybride conventionnel, le modèle électrifié qui livre quand même une puissance impressionnante de 318 chevaux.

Honda

En théorie, nous aurions dû inscrire le CR-V Hybride à ce paragraphe consacré à Honda, mais il n’en est rien. En effet, Honda Canada a préféré laissé l’utilitaire hybride au sud de la frontière où les résultats de consommation moyenne forcent probablement le constructeur à ajouter le multisegment moins gourmand en essence.

C’est donc de dire que l’Accord Hybride et la Honda Insight poursuivent leur route en 2020, sans changements majeurs. Il faut tout de même s’attendre à une annonce du côté de la voiture électrique pour Honda à moyen terme.

Hyundai

L’an dernier, on vous parlait de l’IONIQ (disponible en trois saveurs), mais aussi de la Sonata Hybride capable de maintenir une moyenne de consommation de 5,6 L/100 km. Cet alignement hybride sera identique pour 2020, le géant coréen qui se tourne de plus en plus vers le pur électrique.

Kia

Même son de cloche chez Kia qui propose son NIRO en trois saveurs d’électrifications distinctes. Comme je le mentionnais il y a un an, le NIRO m’apparaît un brin plus pratique que l’IONIQ chez Hyundai, grâce à sa forme de petit utilitaire.

La berline Optima Hybride n’est toutefois plus au programme pour l’instant.

Lexus

Au sein de Lexus, le terme hybride est presque aussi étendu que le nombre de modèles disponibles. Les voitures (ES 300h, LC 500h et LS 500h) sont toutes reconduites, tandis que du côté utilitaire (UX 250h, NX 300h, RX 450h et RX 450h L), c’est la même histoire.

L’aile luxueuse de Toyota va devoir repenser sa stratégie un jour ou l’autre, car malgré ces sept modèles distincts, la marque ne compte pas un seul véhicule vendu avec un câble de recharge. Heureusement, on chuchote en coulisse que l’électrique s’en vient chez Lexus.

Lincoln

La division Lincoln, à l’image de Buick, est devenue une marque utilitaire. Pour le moment, la grande Continental demeure au programme, idem pour la berline MKZ qui, soit dit en passant, conserve son option hybride pour 2020 en attendant sa retraite définitive.

Pour le moment, c’est ce qui reste au menu dans le créneau hybride chez Lincoln, le constructeur qui va bientôt accueillir le nouveau Aviator PHEV, le premier véhicule utilitaire enfichable de la marque. Toutefois, il sera question de ce dernier dans la section des hybrides rechargeables.

Toyota

On attend impatiemment l’arrivée d’un tout premier véhicule purement électrique (les deux premières générations du RAV4 EV ont été distribuées en très petite quantité), qui sera développé en collaboration avec Subaru.

En attendant, le maître de l’hybridation continue sur sa lancée avec une Prius à deux ou quatre roues motrices. L’ajout l’an dernier de la Corolla Hybride démontre à quel point Toyota est dédié à cette technologie… pour le moment du moins! La Camry Hybride est également à considérer, d’autant plus que depuis sa refonte, elle brille par sa conduite exemplaire.

Reste maintenant le RAV4 Hybride qui oblige malheureusement les consommateurs à un peu plus de patience, les listes d’attente qui ne cessent de s’allonger. Est-ce que l’arrivée du RAV4 Prime (hybride rechargeable) va changer la donne plus tard en 2020? On verra bien.

Quant au Highlander Hybride, il a droit à une refonte complète pour l’année en cours, le gros multisegment à trois rangées de sièges qui peut consommer aussi peu que 6,7 L/100 km en mode combiné, un exploit que très peu de gros utilitaires sont capables d’accomplir, surtout avec une motorisation exclusivement hybride.

