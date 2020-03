Une mise à jour pour la Honda Odyssey en 2021

Au Salon de l’auto de New York, qui devait se tenir au début du mois d’avril, Honda devait présenter une version retouchée pour l’année 2021 de sa fourgonnette Odyssey. On le sait, le Salon a été reporté au mois d’août, cassant les plans de l’entreprise japonaise.

Néanmoins, cette dernière est allée de l’avant avec la livraison de l’information concernant son modèle familial. Voici donc ce que nous réserve le modèle pour la prochaine année.

Esthétiquement, on remarque de nouveaux phares à DEL qu’on annonce comme plus puissants et plus efficaces, et ce, pour toutes les variantes. La calandre noire a été redessinée et se veut désormais décorée d’une bande chromée supérieure. On a aussi revu le design du bouclier inférieur où on peut observer de nouveaux boîtiers où se trouvent les phares antibrouillard.

À bord, on a revu l’emplacement de certaines commandes, notamment celles de la température. Et, fait à noter, les sièges de la deuxième rangée se rabattent désormais à plat, ce qui va assurément faciliter leur retrait. La qualité des matériaux, de la présentation et de l’équipement a aussi été rehaussée.

La version haut de gamme Touring de l’Odyssey, la limousine des fourgonnettes, profite de quantité d’améliorations. Elle va notamment avancer un cuir perforé aux deux premières rangées, des surpiqûres contrastantes à toutes les places, une planche de bord à la finition exclusive et même, des ports USB éclairés ; terminées les interminables manœuvres de branchements à l’aveuglette !

En matière de sécurité, deux éléments sont à souligner. D’abord, chacune des versions du modèle va jouir de la suite de sécurité Honda Sensing. Cette dernière propose entre autres le régulateur de vitesse adaptatif avec suivi à basse vitesse et le freinage d’urgence avec détection des piétons.

Puis, Honda ajoute à son tour un système d’alerte des places arrière. La particularité de ce dernier, c’est qu’il va faire appel à une caméra avec la version Touring (CabinWatch), une première. Sur les autres versions, une alerte sonore, ainsi qu’un message d’avertissement à l’écran d’informations du conducteur, va l’inciter à vérifier s’il n’a pas oublié quelque chose à l’arrière (lire un enfant, un animal).

L’Odyssey sera toujours animée par un moteur V6 de 3,5 litres, lequel œuvre de concert avec une boîte automatique à 10 rapports.

Honda nous promettait plus de détails au Salon de l’auto de New York. Nous verrons bien à quel moment elle décidera de partager ces informations. Il est possible qu’elle attende la tenue du Salon en août pour le faire.