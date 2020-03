Hershey 2019: voitures à vendre à 10 000 $ et moins

Auto123 revisite la plus récente édition du rassemblement annuel de Hershey, le plus grand évènement sur la côte est américaine dédié aux voitures anciennes... et certaines qui sont nouvellement anciennes! La semaine prochaine, un regard sur les camionnettes de Hershey.

Avec plus de 1000 voitures anciennes à vendre sur les terrains où se déroule le rassemblement annuel de Hershey, on est certain de trouver des pièces intéressantes. En voici 10 dont la facture était inférieure à 10 000 $, en dollars américains, à l’évènement 2019 en Pennsylvanie.

Acura Integra 1986

Tranquillement, on commence à voir apparaître beaucoup de voitures des années 80 et 90 dans les rassemblements de véhicules anciens. Plusieurs sont toujours aux mains des propriétaires originaux, ce qui représente souvent des opportunités d’achats incroyables. Cette Acura Integra a changé de main au fil des années, mais le type qui l’offrait à Hershey la possédait depuis 25 ans, ce qui explique son état incroyable. Un prix raisonnable, également, pour une pièce aussi rare.

Prix demandé : 5900 $

Volkswagen Beetle

Des Volkswagen Beetle, c’est plutôt facile à trouver. Avec plus de 21 millions d’exemplaires produits, on en retrouve partout. Si un modèle vous intéresse, ce qui compte, c’est l’état de restauration/conservation, et le rapport qualité/prix. Ici, si vous aimez la période hippie, la version proposée était intéressante.

Prix demandé : 9500 $

International Harvester L 110 1952

Le marché du véhicule ancien abonde en camionnettes, mais très peu appartiennent à la marque International. Voilà qui rend cette pièce intéressante, à condition d’avoir envie d’entreprendre une restauration, car ce pick-up a besoin d’amour. Ce modèle se vendait 1468 $ à l’époque. International occupait alors le quatrième rang des constructeurs dans l’univers des camionnettes en 1952. On vous laisse deviner les trois premiers.

Imperial LeBaron 1975

Entre 1955 et 1975, Chrysler possédait sa propre marque de luxe, comme GM avec Cadillac ou Ford avec Lincoln. Cette dernière portait le nom d’Imperial. Ainsi, si vous entendez parler d’une Chrysler Imperial à ce moment de l’histoire, il s’agit d’une erreur.

En 1975, ce modèle LeBaron était offert à un prix de base de 9046 $ et au total, seulement 6102 furent fabriqués. Après 44 ans sur le marché, l’exemplaire vu à Hershey n’affichait que 64 000 milles d’usure.

Prix demandé : 8500 $

Oldsmobile F85 1963

Ceux à la recherche d’une décapotable ont sûrement passé un moment à analyser cette magnifique Oldsmobile F85. En 1963, cette voiture appartenait à la taille des compactes, ce qui explique son prix plus… abordable. À l’intérieur, la simplicité domine, mais la décapotable était la plus équipée des F85 en 1963. En fait, la compagnie proposait son modèle en configuration Standard, Deluxe et Cutlass. Seule la dernière était offerte avec toit souple. Son prix : 2983 $. En tout, 12 628 unités ont trouvé preneurs.

Vous noterez que le prix demandé dépasse notre limite de 10 000 $. Vous comprendrez qu’on tient compte du jeu de la négociation.

Prix demandé : 11 000 $

Nissan 300 ZX 1990

On vous parlait de voitures plus « récentes » en introduction. En voici une autre belle preuve, surtout que le bolide en question n’affiche que 65 000 milles d’usure, soit à peine plus de 100 000 km. Mieux, on a ici une voiture équipée d’une boîte manuelle à cinq rapports. Et, avec un peu de chance, sa valeur ne fera qu’augmenter au fil des années.

Prix demandé : 10 500 $

Chevrolet K1500 1994

Pour être reconnue ancienne, une voiture doit être sur le marché depuis 25 ans. Ainsi, les modèles de 1994 sont automatiquement devenus vieux le 1e janvier 2019. Voilà pourquoi cette camionnette Chevrolet de 1994 était présente au rassemblement Hershey l’automne dernier. Au compteur, seulement 94 000 miles pour le moteur V6 de 4,3 litres qui repose sous le capot.

Prix : 6500 $

Chevrolet Cosworth Vega 1975

Il y a quelques années, c’est à peine si l’on voyait des Chevrolet Vega sur le marché. Les voilà qui apparaissent en grand nombre, un intérêt certain pour ces dernières s’étant développé. C’est surtout le cas pour la version Cosworth, proposée en 1975 et en 1976. Le moteur 4-cylindres de 16 valves proposait un surplus de puissance bienvenue en 1975, période où la puissance des bolides était étouffée par les nouvelles normes antipollution. Seulement 2061 Cosworth Vega ont été assemblées en 1975 et il fallait allonger 5916 $ pour en faire l’acquisition. Le modèle offert a été acheté neuf par le propriétaire actuel et seulement 23 000 milles étaient affichés au compteur.

Prix demandé : 4200 $

Chevrolet Cosworth Vega 1975

Et pourquoi pas une deuxième Cosworth Vega ? Malgré une usure plus importante, ce modèle semblait en meilleur état, ce qui explique pourquoi le prix demandé est plus important. Malgré sa vocation de performance, cette Vega proposait une mécanique de 122 chevaux seulement. C’était quand même 46 de plus que la version de base.

Prix demandé : 9000 $

Cadillac Coupe de Ville 1983

Un monstre de la route à tous les points de vue. Avec seulement 31 000 milles au compteur, cette Cadillac se trouve toujours à l’état neuf. On voit beaucoup de modèles 4-portes sur le marché, mais les coupés de cette période sont plus rares. Autre fait intéressant, cette édition était munie d’un toit ouvrant, une option qui n’était pas encore très répandue à l’époque.

Prix demandé : 10 500 $