Coronavirus | Le Salon de New York est reporté en août

Face à la crise causée par le coronavirus, le Salon de New York a été reporté jusqu’en août 2020.

Avec la quantité d’événements qui sont annulés ou modifiés un peu partout à travers le monde en raison du coronavirus, un doute subsistait depuis plusieurs jours quant à la tenue du Salon de l’auto de New York au début du mois d’avril prochain.

Jusqu'à aujourd'hui, on tenait au dictome que, comme on dit en anglais, « the show must go on. »

En effet, malgré l’annulation du Salon de l’automobile de Genève en raison de l’épidémie de coronavirus, ainsi que de l’éclosion de nouveaux cas pratiquement chaque jour à New York, le président du Salon de la métropole américaine, Mark Schienberg, affirmait que les préparatifs pour l’événement allaient bon train. Il avait même précisé que des présentations de véhicules avaient été ajoutées à l’horaire et les ventes de billets en prévente pour les journées publiques étaient en hausse.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Malgré tout le bon vouloir des organisateurs, le Jacob Javits Center, lieu où se déroule le Salon, se trouve sous la juridiction de l’état de New York. Ainsi, peu importe ce que souhaitaient les organisateurs, c’est en bout de piste le bureau du Gouverneur de l’état, Andrew Cuomo, qui avait le dernier mot.

Or, samedi dernier, ce dernier déclarait l’état d’urgence à New York alors que le nombre de cas connus du coronavirus atteignait 89. Disons que ça n’annonçait rien de bon pour le Salon.

De son côté, le Jacob Javits Center avait prévu augmenter la cadence de désinfection de ses cabinets de toilette, des poignées de porte et de tout ce que les visiteurs ont le réflexe de toucher. Les entreprises qui travaillent à l’esthétisme des véhicules sur le plancher avaient aussi reçu la consigne de les désinfecter plus régulièrement.

En outre, 70 nouvelles stations de désinfection des mains avaient été installées dans tout le centre de congrès.

Le prochain grand rassemblement automobile est prévu à Détroit en juin. Souhaitons que la crise du coronavirus ait connu un heureux déroulement d’ici là, et pas seulement pour le milieu automobile.