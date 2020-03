Le Ford Bronco montre à son tour le bout de son nez

Êtes-vous tanné d’entendre parler du Ford Bronco ? Si oui, vous en avez encore pour un bon mois, car le VUS tant attendu de Ford doit être officiellement dévoilé au cours des prochains mois. À l’approche de sa présentation, certains se sont mis à la chasse aux photos, si bien qu’on commence à avoir une sérieuse idée de ce à quoi il va ressembler.

La semaine prochaine, Auto123 participera à une présentation technique du modèle. Des embargos sont à prévoir, donc on ne peut rien vous promettre sur le moment où nous pourrons tout partager avec vous. Dès que ce sera possible, on nous livrera tous les détails sur celui qui a pour mission de concurrencer le Jeep Wrangler… et de donner un sérieux coup de pouce au portfolio de l’entreprise.

En attendant, voici ce qui est apparu sur le net au cours des dernières heures en plus de ce que nous avons pu découvrir plus tôt avec le petit Bronco. Il s’agit en fait d’une image d’un modèle à quatre portes qui, on le devine, a été photographié à l’usine d’assemblage. On semble avoir ici un produit final, mais assurément un modèle qui va servir pour effectuer des tests avant que la production officielle ne soit lancée.

Dans le langage, on parle de modèles de préproduction.

On peut clairement voir sur ce dernier les vocations tout terrain, annoncées par des pneus davantage conçus pour les randonnées hors route que les escapades sur le bitume. On peut aussi observer le toit, qui semble fait de tissu et qui peut bien sûr être enlevé, de même que la vitre arrière qui ne semble pas faite de verre sur la photo. On sait que le Bronco va se présenter sous différentes formes et configurations et qu’il sera possible, tout comme avec le Wrangler de Jeep, de le rouler à ciel ouvert. Tout n’est pas entièrement perceptible, mais ça donne une idée.

À l’avant, les éléments d’éclairage caractéristiques du nouveau 4x4 de Ford sont très apparents avec des bandes à DEL entourant presque entièrement les phares, ainsi qu’une bande horizontale qui flanque l’insigne « Bronco » au centre de la calandre.

Ford mise beaucoup avec ce véhicule et ce qu’on en voit est jusqu’ici prometteur. Reste à voir ce que ce dernier nous réserve concrètement, tant sur le plan technique que sur la route.

Soyez certains de nous revenir pour avoir tous les détails.