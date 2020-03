Tesla produit son millionième modèle

Que vous soyez un amateur ou non de la marque Tesla, il faut reconnaître que cette dernière arrive à moment intéressant de son histoire et qu’elle a réussi à faire bouger les choses dans l’industrie. Cette semaine, elle vient d’atteindre une étape majeure, soit la fabrication de son millionième véhicule.

Sans surprise, Elon Musk a célébré la chose sur Twitter avec la photo d’un véhicule qui n’a pas encore fait ses débuts, mais qui promet de faire un tabac, le VUS Model Y.

Un exemplaire rouge brillant entouré de certains travailleurs apparaît sur l’une des deux photos que le grand patron de l’entreprise a décidé de partager sur Twitter.

Un utilisateur de Twitter, Aurux Xuruö, a partagé des chiffres intéressants sur la production de Tesla, des données qui nous donnent une idée du rythme de production, et de progression, de l’entreprise. En date du 31 décembre 2019, la firme californienne avait déjà construit 893 450 véhicules depuis le jour 1. Si ce chiffre est précis, cela signifie que depuis le début de 2020, on aurait assemblé 106 550 modèles, et ce, 16 jours ouvrables avant la fin du premier trimestre de l’année.

Si on extrapole, ça nous amène à quelque 500 000 unités seulement pour l’année 2020.

Cette production accélérée est rendue possible par le fait qu’on retrouve maintenant deux usines Tesla ; celle de Fremont, en Californie, ainsi que celle de Shanghai, en Chine.

À ce rythme, on pourrait bien atteindre les deux millions d’exemplaires d’ici deux ans. Fait amusant, et qui démontre à quel point tout ce qui est innovant met un certain temps à atteindre le grand public, on avait assisté à une courbe de croissance similaire pour la Toyota Prius. Plusieurs années avaient été nécessaires avant d’atteindre le million d’unités vendues. En fait, on a célébré la vente de la millionième Prius en mai 2008. Par la suite, la croissance a été exponentielle. En septembre 2010, on avait atteint les deux millions.