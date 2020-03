Salon de Genève 2020 (virtuel) : Top 10 du Salon de l’auto qui n’a pas eu lieu

Le Salon de l’auto de Genève 2020 a été annulé en raison du coronavirus, prenant du coup la planète automobile par surprise. Les constructeurs, ne voulant pas demeurer en reste, y sont quand même allés de présentations virtuelles, question de ne pas perdre la couverture médiatique espérée avec la tenue de l’événement. Voici donc ce qu’on a pratiquement manqué du Salon de Genève.

Notre palmarès se compose de modèles qui ont frappé notre imaginaire et de produits qu’on attend avec impatience.

1 — Honda Jazz

Ailleurs dans le monde, la voiture que l’on connaît sous le nom de Fit prend le nom de Jazz. À Genève, la nouvelle génération du produit était fort attendue. À première vue, la puce présente une bouille sympathique. Elle sera livrée à compter du mois d’avril sur le continent européen et elle sera entre autres animée par une motorisation hybride.

Il faudra bien sûr attendre pour voir ce que Honda nous réserve, mais disons que notre marché est mûr pour une nouvelle Fit.

2 — Volkswagen ID.4

L’ID.4 sera le premier VUS électrique de Volkswagen. Le constructeur nous promet une autonomie pouvant aller jusqu’à 500 km. Le véhicule sera d’abord proposé en configuration à propulsion, mais une version à traction intégrale sera ajoutée à une date ultérieure.

À bord, la présentation est entièrement numérique et les interactions se feront principalement par contacts tactiles et par commandes vocales.

Bien que l’ID.4 soit décrite comme un concept, la version de production ne sera pas très différente de ce qui devait être dévoilé à Genève.

3 — Bentley Bacalar

Un salon automobile, c’est aussi un endroit où il est nécessaire de rêver. Au kiosque de Bentley, il aurait été possible de le faire en admirant la Bacalar, une voiture entièrement fabriquée à la main et dont la distribution sera limitée à 12 exemplaires. Bien sûr, chacun sera construit selon les préférences et spécificités de son acheteur.

Esthétiquement, la ligne du modèle est spectaculaire et ce qui est intéressant, c’est qu’elle laisse voir un design légèrement différent à l’avant, possiblement un prélude de ce qui nous attend chez ce constructeur au cours des prochaines années.

Vous en voulez une ? Désolé, les 12 pièces de collection sont déjà réservées.

4 — Porsche 911 Turbo S

Près de 18 mois après les débuts du modèle de nouvelle génération de la 911, Porsche introduit la version Turbo S, à la fois en approche coupée ou décapotable. Ces dernières seront animées par un 6-cylindres biturbo de 3,8 litres dont la puissance sera poussée à 650 chevaux. Grâce à la transmission PDK à huit vitesses, spécifique à cette variante, la variante à toit fixe sera capable d’effacer le 0-97 km/h en seulement 2,7 secondes (on ajoute 0,1 seconde pour le cabriolet).

En matière de style, cette Porsche 911 Turbo S propose des voies élargies, un aérodynamisme amélioré et un aileron arrière plus massif, entre autres.

5 — BMW i4

BMW a présenté de façon virtuelle sa berline électrique i4, une voiture qui promet de venir brasser les choses dans sa catégorie. Affichant un faciès très agressif, le modèle est toujours au stade de concept, mais la version de production ne devrait pas être trop différente.

Reprenant les proportions de la Série 4 Gran Coupe, l’i4 va proposer une cavalerie de 530 chevaux et une autonomie qui va assurément se situer entre 450 et 475 kilomètres chez nous, si l’on se fie aux 600 kilomètres annoncés avec le cycle européen.

6 — Hyundai Prophecy Concept

Le concept Prophecy de Hyundai fait énormément jaser depuis sa présentation virtuelle au Salon de l’auto de Genève. On reconnaît une signature Saab (modèle 92) des années 50 à travers ce dernier, mais aussi de Porsche, Tatra et Tesla lorsqu’on analyse les lignes, spécialement la façon dont l’arrière plonge vers le sol.

Ce concept électrique ne ressemble à rien d’autre au sein de l’écurie Hyundai, tout simplement.

À l’intérieur, l’habitacle minimaliste est dominé par… l’absence d’un volant, ce qui laisse figurer des fonctions avancées de conduite autonome. L’étude ne devrait pas donner naissance à un modèle de production, mais certains de ses éléments se fraieront assurément un chemin à travers d’autres créations de la marque.

7 — Mercedes-Benz Classe E

C’est à une mise à niveau de milieu de cycle auquel a droit la Mercedes-Classe E cette année. Si le modèle est important chez nous, il l’est d’autant plus en Europe, ce qui explique l’importance de cette présentation au Salon de Genève.

Les premières livraisons de cette version retravaillée auront lieu vers la fin de l’été. Essentiellement, on parle de nouveaux phares et feux, d’une calandre redessinée et de l’introduction de système de sécurité de deuxième génération. Une variante hybride rechargeable sera aussi proposée pour la première fois en Amérique du Nord.

8 — Alfa Romeo Giulia GTA

L’Alfa Romeo Giulia est déjà une des plus belles voitures sur le marché. Le traitement GTA qu’elle reçoit la rend encore plus spectaculaire. Grosso modo, on parle d’une version QV avec encore plus de puissance, le tout accompagné d’une perte de poids pour des performances incisives sur circuit. La fibre de carbone est utilisée pour les arches, l’arbre de transmission, le capot, le toit et le pare-chocs avant.

Le modèle profite d’un moteur V6 biturbo de 2,9 litres dérivé de Ferrari. Ce dernier développe jusqu’à 540 chevaux. Il existe également une version GTAm, qui offre la même puissance, mais avec un poids réduit de 440 livres. Seulement 500 exemplaires de la GTA et de la GTAm seront offerts.

9 — Audi A3 Sportback

Des modèles destinés au grand public ont aussi été présentés virtuellement. C’est le cas de la version Sportback de l’A3 d’Audi.

Le modèle de quatrième génération s’apprête à faire ses débuts. Il sera à son tour équipé du Cockpit Virtuel de la firme, caractérisé par un écran de 10,25 pouces, auquel s’adjoint un écran tactile de 10,1 pouces pour le système multimédia et la navigation, notamment.

10 — McLaren 765LT

Avec la 765LT, McLaren nous offre une voiture plus légère de 176 livres par rapport au coupé 720S. On a innové partout pour réduire le poids, allant même jusqu’à doter le support de la plaque d’immatriculation et le contour des interrupteurs de fenêtre de fibre de carbone. Au cœur de cette affaire, un V8 biturbo de 4 litres qui propose, sans surprise, 765 chevaux. Pour l’atteinte des 100 km/h, on parle d’un chrono tout juste sous les 3 secondes. Vraiment, un bolide d’exception qui cause le torticolis.