Toyota Canada ajoute 100 000 modèles à un rappel déjà existant

Toyota a déclaré cette semaine qu’elle ajouterait d’autres véhicules à un rappel concernant des pompes à essence au Canada, question de régler d’éventuels problèmes d’arrêts impromptus de moteur. Cette action portera le nombre total de modèles touchés à 158 262.

Le fabricant japonais a déclaré en janvier qu’il rappellerait 55 000 véhicules canadiens dont la pompe à essence pouvait cesser de fonctionner, ce qui pouvait entraîner un arrêt du véhicule.

Quantité de véhicules de marques Toyota et Lexus des années 2013-2015 et 2017-2019 ont été ajoutés au rappel.

Les concessionnaires remplaceront les pompes à essence par une nouvelle unité. Toyota a déclaré que le rappel couvre désormais 1,8 million de véhicules Toyota et Lexus aux États-Unis et quelque 3,2 millions d’unités à travers le monde, y compris des modèles plus anciens nous ramenant au millésime 2013.

Un procès intenté le mois dernier devant la Cour de district de New York a allégué que le rappel existant ne couvrait pas suffisamment de véhicules Toyota et Lexus, selon le site web Carcomplaints.com.

Toyota a entamé une enquête sur la question des pompes à essence en juin dernier.

Le constructeur a déclaré à la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine en janvier qu’il avait connaissance de 66 cas rapportés et de 2571 réclamations de garantie concernant des défaillances de pompes à essence avec les véhicules initialement rappelés.

Les propriétaires se sont plaints d’un fonctionnement irrégulier du moteur, d’un moteur qui ne démarre pas et d’une perte de puissance lors de la conduite à basse vitesse. Toyota a déclaré que les cas se produisaient plus souvent dans les régions du sud des États-Unis, là où le climat est plus chaud.