Salon de Genève 2020 (virtuel) : La Fiat 500 passe à l’électricité

On découvre la Fiat 500 électrique de nouvelle génération.

La puce redessinée de Fiat a été présentée hier lors d’un événement à Milan, en Italie. La production de la nouvelle Fiat 500 électrique sera lancée à l’usine FCA (Fiat Chrysler Automobiles) de Mirafiori, dans la ville voisine de Turin, dans le courant de l’année. Les livraisons pour le marché européen sont prévues au début de l’année 2021. Pour le moment, on ne sait pas si le véhicule aboutira chez nous. La génération précédente a fait ses adieux ici à la fin de 2019.

La nouvelle 500 ressemble à celle qui a tiré sa révérence, mais elle profite d’une nouvelle plateforme légèrement plus volumineuse. Le nouveau modèle est plus long de 2,4 pouces et aussi plus large de 2,4 pouces que l’ancien. L’empattement a également été allongé de 0,8 pouce. La 500 ne s’est montrée jusqu’ici qu’en configuration décapotable.

Une batterie au lithium-ion de 42 kWh repose dans le plancher et offre une autonomie d’environ 320 kilomètres sur la base du cycle européen, plus généreux. Cela laisse présager une autonomie d’environ 250 km selon nos normes d’évaluation, ce qui placerait le modèle en retrait vis-à-vis la concurrence dans notre marché.

La batterie peut être chargée avec une capacité de 85 kW, ce qui va autoriser la récupération de 80 % de la charge en 35 minutes environ, selon Fiat.

La compagnie n’a pas précisé la puissance de sa nouvelle 500, mais elle a déclaré que sa nouvelle recrue réaliserait un temps de 9 secondes au 0-100 km/h. Pour les balades en ville, le genre de trajet le plus adapté pour ce genre de bolide, les propriétaires peuvent s’attendre à une accélération de 0 à 50 km/h en 3,1 secondes.

Trois modes de conduite peuvent modifier les performances de la voiture, soit Normal, Range et Sherpa. Le mode Range augmente la puissance du freinage régénérateur pour permettre la conduite à une seule pédale alors que le mode Sherpa accroît la capacité de la voiture en limitant la vitesse maximale à 80 km/h, coupant au passage la climatisation et d’autres éléments, notamment.

À l’intérieur, l’aspect est plus épuré qu’auparavant, aidé par le fait qu’on ne retrouve plus de transmission et de système d’échappement. Par exemple, la nouvelle 500 possède un large tableau de bord sous lequel se trouve un espace de rangement où l’on retrouvait jadis le sélecteur de rapports. Le groupe d’instruments est doté d’un écran de 7 pouces tandis qu’un écran tactile de 10,25 pouces sert de centre d’informations et de divertissement au milieu du tableau de bord.

La Fiat 500 électrique profitera également de fonctions d’assistances électroniques à la conduite. La liste comprend un régulateur de vitesse adaptatif avec aide au maintien au centre de la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’alerte des angles morts, ainsi que des capteurs pour le stationnement avant et arrière.

Pour le reste, la question qui demeure est de savoir si le modèle va un jour nous parvenir. Le nom Fiat est passablement brûlé en Amérique du Nord, mais avec modèle électrique, son blason pourrait être redoré.