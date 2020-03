Genesis présente sa berline G80 2021

Genesis, la marque de luxe de Hyundai, vient de présenter un véhicule qui promet de connaître une rentrée spectaculaire avant la fin de la présente année. La G80, qui avait vu le jour au sein de la famille Hyundai en 2015, change de visage pour 2021.

La division a dévoilé hier la nouvelle robe de sa berline intermédiaire, mentionnant au passage que le modèle serait présenté de façon plus exhaustive au cours du mois qui suit.

La nouvelle G80 va reposer sur une version modifiée de la plateforme M3 à propulsion qui a fait ses débuts avec le GV80. Cette dernière est exclusive à la marque. On peut extrapoler en affirmant que les motorisations du VUS devraient se retrouver au service de la voiture.

Ainsi, on devrait voir un 4-cylindres turbo de 2,5 litres et quelque 300 chevaux à l’animation de la version de base. Un moteur V6 biturbo de 3,5 litres, développant près de 400 chevaux, serait responsable des déplacements d’autres variantes. Une option hybride rechargeable pourrait également apparaître à un moment donné. C’est du moins ce qu’a déjà laissé entendre Luc Donckerwolke, le chef du design chez Hyundai, en 2017.

La G80 actuelle est équipée d’un V6 de 3,8 litres, bon pour 311 chevaux, et d’un V8 de 5 litres capable de 420 chevaux. La version G80 Sport est quant à elle pourvue d’un V6 biturbo de 3,3 litres et 365 chevaux.

À bord, on semble aussi avoir copié la recette utilisée avec le GV80, avec quelques différences subtiles comme l’emplacement de quelques commandes, notamment. Le fait saillant est la présence d’un écran de 14,5 pouces (divisible) qui se trouve au sommet du tableau de bord. Il est accessible à la fois par des boutons et par une manette qui reconnaît l’écriture, montée sur la console centrale. Une molette est également présente pour la sélection des rapports et Genesis annonce que son modèle sera doté des dernières nouveautés en matière d’assistances électroniques à la conduite.

Ce qui frappe, toutefois, c’est le style extérieur de la voiture, fruit du coup de crayon de designers comme Luc Donckerwolke, mais aussi de Sang Yup Lee qui est le responsable du design de la marque Genesis. Le bolide conserve son long capot, mais il semble désormais plus large et plus abaissé, ce qui lui confère une position plus athlétique. On retrouve également les plus récentes signatures de Genesis comme la calandre, l’approche aérodynamique Kammback à l’arrière, ainsi que la disposition des quatre phares et feux.

Il faudra attendre la présentation du modèle pour en savoir plus. Pour ce qui est des prix, on peut s’attendre à une légère hausse, mais il faudra patienter au moment des débuts du modèle pour avoir tous les détails.

La gamme actuelle de Genesis compte trois voitures, soit les G70, G80 et G90, alors que son premier VUS, le GV80, s’apprête à faire ses débuts.